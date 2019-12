El Clasico: FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's

Clasico, Barca gegen Real Madrid, es wird heiß im Camp Nou! Goal verrät Euch, wer das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Am Mittwoch (18. Dezember) schaut die Fußballwelt voller Erwartung aufs Camp Nou: Der empfängt zum Clasico. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Aufgrund des Prestiges sind Duelle zwischen Barca und Real ohnehin immer etwas ganz Besonderes. Diesmal steht aber auch sportlich wieder so einiges auf dem Spiel.

Denn die Katalanen und die Elf aus der Hauptstadt liegen aktuell punktgleich mit jeweils 35 Zählern an der Spitze von . Barca ist aufgrund des etwas besseren Torverhältnisses Erster, Real Zweiter.

Wer setzt heute ein Ausrufezeichen und gewinnt den Clasico? Barca oder Real? Wie Ihr live im TV und im LIVE-STREAM dabei sein könnt, wenn im Camp Nou der Ball rollt, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Zudem gibt es alles Wichtige zu den Aufstellungen der beiden Teams und wir sagen Euch, wo nach Abpfiff die Highlights laufen.

El Clasico heute live: FC Barcelona vs. Real Madrid im Überblick

Duell FC Barcelona - Real Madrid Datum Mittwoch, 18. Dezember, 20.00 Uhr Ort Camp Nou Zuschauer 99.354 Sitzplätze

El Clasico: FC Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Wenn Barcelona gegen Real Madrid spielt, will sich das jeder Fußball-Fan auf der Welt anschauen. Und wir haben gute Nachrichten: Der Clasico wird am Mittwoch im LIVE-STREAM übertragen!

Die einzig richtige Adresse dafür ist DAZN! Der Streamingdienst zeigt alle Spiele aus Spaniens LaLiga live - und daher natürlich auch Barca gegen Real heute um 20 Uhr! Nur auf DAZN seht Ihr den Clasico live!

DAZN zeigt / überträgt Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM

Bereits um 19.40 Uhr geht DAZN am Mittwoch auf Sendung und versorgt Euch in den 20 Minuten vor dem Anpfiff in Barcelona noch mit allen wichtigen Vorberichten.

Moderiert wird die Sendung von Tobi Wahnschaffe. Als Kommentator respektive Experte fungiert dann das allen LaLiga-Fans bekannte Duo aus Jan Platte und Jonas Hummels.

Der Clasico live und exklusiv auf DAZN: Alle Infos zur Übertragung

Start der Übertragung : Mittwoch, 18. Dezember, 19.40 Uhr

: Mittwoch, 18. Dezember, 19.40 Uhr Anpfiff: Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Um Barcelona gegen Real Madrid auf DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Das kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat (bequem monatlich kündbar). Oder Ihr entscheidet Euch gleich für die Jahreskarte, für die Ihr einmalig 119,99 Euro zahlt (Ersparnis von rund 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo).

Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM kostenlos sehen - so geht's!

Ja, Ihr habt richtig gelesen: Ihr könnt den Clasico zwischen Barca und Real heute sogar kostenlos im LIVE-STREAM anschauen! Der DAZN-Probemonat macht's möglich.

Denn DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden den ersten Monat, die ersten 30 Tage sind also kostenlos. Wer sich jetzt anmeldet, der sieht das volle DAZN-Programm einen Monat lang gratis!

Und darunter fallen nicht nur alle Spiele aus LaLiga, sondern DAZN überträgt auch die , die , die oder die live. Dazu kommen einige Live-Spiele aus der , die - oder auch Top-Events aus anderen Sportarten wie Basketball, American Football, Darts, Boxen oder Tennis.

Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV sehen - geht das?

Da DAZN den Clasico heute exklusiv überträgt und ein reiner Streamingdienst ist, läuft Barcelona gegen Real Madrid leider nicht live im klassischen TV. Aber es gibt natürlich dennoch eine Möglichkeit, das Spiel aus dem Camp Nou auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN zeigt / überträgt Barcelona vs. Real Madrid (El Clasico) heute live auf Deinem Smart-TV

Die Lösung ist ein Smart-TV. Denn auf nahezu jedem dieser modernen Fernsehgeräte könnt Ihr Euch die DAZN-App kostenlos herunterladen. Und für alle, die ein Abo bei DAZN haben - oder sich eben noch im kostenlosen Probemonat befinden - heißt es dann: Barca vs. Real live im TV schauen!

Zu den Preisen und Abo-Optionen gibt es ja im LIVE-STREAM-Abschnitt weiter oben bereits alle wichtigen Infos.

Barca gegen Real heute mit DAZN live auf dem Smart-TV schauen - die Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt den Clasico Barca gegen Real mit DAZN live auf Eurem Smart-TV!

El Clasico heute: FC Barcelona vs. Real Madrid - wo laufen die Highlights?

Du kannst am Mittwoch um 20 Uhr nicht den LIVE-STREAM anwerfen oder vor dem TV sitzen? Bitter! Aber DAZN ist natürlich auch für Dich die erste und einzige Anlaufstelle, wenn es um den Clasico geht.

Denn auf DAZN gibt es schon wenige Minuten nach Abpfiff am Mittwochabend die Highlights von Barcelona vs. Real Madrid in einer Zusammenfassung. Du verpasst also nichts!

Und es kommt noch besser: Neben den Highlights bietet DAZN auch die Option, sich den Clasico zwischen Barca und Real auf Abruf im Re-Live anzuschauen. Du könntest also beispielsweise auch noch um 23 Uhr das Re-Live starten und die vollen 90 Minuten von FC Barcelona vs. Real Madrid genießen, wenn Du Zeit hast.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Aufstellungen im Clasico

Mit welcher Startelf geht der FC Barcelona am Mittwochabend im Clasico ins Rennen? Und wie stellt Zinedine Zidane die Mannschaft von Real Madrid auf? Die Aufstellungen von Barca und Real gibt es heute etwa eine Stunde vor Anpfiff - also gegen 19 Uhr - genau HIER!

FC Barcelona vs. Real Madrid: Den Clasico heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer am Mittwoch aus irgendwelchen Gründen nicht DAZN schauen kann, der verpasst Barca vs. Real im LIVE-STREAM oder live im TV.

Um trotzdem auf dem Laufenden zu bleiben, versorgt Euch Goal mit einem LIVE-TICKER zum Clasico. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, wenn ein Tor fällt, zudem schildert Euch der Tickerer detailliert das Spielgeschehen aus Barcelona. Außerdem gibt es bei uns viele interessante Statistiken und Zahlen zum Verlauf der Partie.

Kann Messi morgen wieder zum Matchwinner werden? @JP_janplatte und Jonas Hummels werden #ElClasico Mittwoch ab 19:40 Uhr für euch kommentieren. pic.twitter.com/LyDhPhXo7M — DAZN DE (@DAZN_DE) 17. Dezember 2019

Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal zu Barca - Real!

El Clasico - Barca vs. Real Madrid heute live: Die Bilanz

FC Barcelona 243 Duelle Real Madrid 97 Siege 95 95 Niederlagen 97 51 Unentschieden 51 402 Tore 405

El Clasico heute live: So liefen die Generalproben von Barcelona und Real Madrid

- FC Barcelona 2:2 - die Highlights im VIDEO:

- Real Madrid 1:1 - die Highlights im VIDEO:

