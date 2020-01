Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Hier seht Ihr die NFL-Playoffs live im TV und LIVE-STREAM

In den NFL-Playoffs empfangen die Baltimore Ravens die Tennessee Titans. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Playoffs, Baby! Die Teams der NFL kommen dem Super Bowl immer näher, doch zuerst steht die Divisional Round mit den letzten acht Teams an. In der AFC kämpfen die Tennessee Titans und Top-Favorit Baltimore Ravens um den Einzug ins Halbfinale, den Conference Games. Kick-Off in Baltimore ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr.

Die Ravens sind so überzeugend wie kein anderes Team der NFL durch die Regular Season marschiert. Mit MVP-Kandidat und Quarterback Lamar Jackson ist das Team aus Baltimore auch gegen die Titans der Favorit.

Mit dem Status des Underdogs haben die Titans allerdings kein Problem. In der vergangenen Wildcard Round kegelte die Mannschaft um Runningback Derrick Henry Titelverteidiger Tom Brady und die New Patriots raus.

Wach bleiben lohnt sich! Die Divisional Round wird live im TV und via LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Die NFL-Playoffs im Überblick

Duell AFC Divisionals | Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans Datum 12. Januar 2020 | 2.15 Uhr Ort M&T Bank Stadium, Baltimore (USA) Zuschauer 71.008 Plätze

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Die NFL-Playoffs heute im LIVE-STREAM sehen

Das System der NFL-Playoffs ist einfach: Die beiden Divisionen AFC und NFC tragen zuerst das Wildcard Weekend aus (Achtelfinale), danach folgen die Divisional Playoffs (Viertelfinale), die Conference Championships (Halbfinale) und schließlich der Super Bowl mit den besten zwei Teams der Liga.

Nachdem sich die Ravens in der Regular Season den Top Seed in der AFC sichern konnten, bekamen sie in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos und können nun mit einer Woche mehr Regeneration gegen die Titans starten. Ob das Team aus Baltimore ihrem Favoritenstatus gerecht werden kann, wird sich gegen die Titans zeigen - und Ihr könnt live dabei sein! Das Duell wird bei mehreren Anbietern live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Ravens vs. Titans heute Nacht im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN ist zur ersten Anlaufstelle unter Sport-Fans geworden, wenn es um Live-Übertragungen geht. Neben Fußball, Basketball oder Eishockey hat der Streaming-Dienst auch Football im Programm. Auch Ravens gegen Titans wird live auf DAZN übertragen!

Ab 2.15 Uhr - pünktlich zum Kick-Off - könnt Ihr Euch reinklicken und die Übertragung mit Kommentator Andreas Renner und Experte Flo Berrenberg verfolgen. Das Spiel wird dort in voller Länge inklusive möglicher Overtime gezeigt.

DAZN zeigt in der Post Season von der Wildcard Round bis zum Superbowl jedes Spiel der NFL live. Auch die Konferenzschaltung "RedZone" ist in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil des DAZN-Programms geworden, die Ihr in der nächsten Regular Season wieder sehen könnt. Welche Live-Events sonst noch zum Programm gehören, lest Ihr unter diesem Link.

Ravens vs. Titans: Das Duell heute Nacht kostenlos bei DAZN empfangen - so funktioniert's

Solltet Ihr noch kein Abonnement bei DAZN besitzen, könnt Ihr den LIVE-STREAM heute Nacht völlig kostenlos empfangen. Der erste Monat ist für alle Neukunden nämlich gratis!

Ihr könnt Euch also ganz einfach registrieren, das Angebot 30 Tage lang testen und müsst erst danach entscheiden, ob Ihr das Abo verlängern oder es umsonst kündigen wollt. Somit geht Ihr zunächst kein finanzielles Risiko ein. Eine Abo-Pflicht gibt es nämlich nicht - einfach unter diesem Link anmelden und los geht's!

Wenn Ihr Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats für die Verlängerung entscheidet, zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich. Wer sich direkt für ein Jahr DAZN sichert, spart sogar etwas Geld und zahlt insgesamt 119,99 Euro für zwölf Monate.

DAZN könnt Ihr mithilfe der App (gibt's im Google Play Store und im AppStore) auf allen mobilen Geräten schauen. Die Streams könnt Ihr auch auf dem Smart TV oder im Zusammenspiel mit der Playstation auf herkömmlichen TV-Geräten abrufen.

Ravens vs. Titans heute im LIVE-STREAM mit dem NFL-Gamepass schauen

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel heute Nacht live verfolgen zu können, bietet Euch der NFL-Gamepass. Hier laufen die Spiele live und in voller Länge mit amerikanischem Kommentar. Das Abonnement ist jedoch kostenpflichtig. Für die Playoffs inklusive dem Super Bowl LIV zahlt Ihr derzeit 43,99 Euro (Stand: 8. Januar 2020).

Ravens vs. Titans heute im LIVE-STREAM bei Ran

In gibt es sogar eine dritte Möglichkeit, Ravens gegen Titans im Internet anzuschauen. Die Webseite ran.de streamt die TV-Übertragung von ProSieben live im Netz. Alle Details zur Ausstrahlung des Fernsehsenders findet Ihr im nächsten Abschnitt, der Euch alle Infos zur TV-Übertragung schildert.

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Die NFL-Playoffs heute Nacht live im TV verfolgen - so funktioniert's

Erfahrene NFL-Fans werden in dieser Saison bereits des Öfteren im Fernsehen auf ProSieben Maxx die Sendung ranNFL eingeschalten haben. Jetzt, in den Playoffs, läuft die Sendung auf dem Hauptsender ProSieben.

Auch die heutige Divisional Round zwischen den Ravens und den Titans läuft live auf ProSieben. Bereits um 1.45 Uhr - 30 Minuten vor Kick-Off - startet die Übertragung. Wer also keinen Vorbericht verpassen mag, sollte schon frühzeitig einschalten.

Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans: Das sind die Quarterbacks der beiden Kontrahenten

Lamar Jackson: Der Quarterback der Baltimore Ravens

Geburtsdatum: 7. Januar 1997 (23 Jahre)

7. Januar 1997 (23 Jahre) Größe: 1,88 m

1,88 m Universität: University of Louisville

University of Louisville Bei den Ravens seit: 2018

2018 Karriere-Highlight: Heisman Trophy 2016 (bester Spieler im College Football)

Ryan Tannehill: Das ist der Quarterback der Tennessee Titans

Geburtsdatum: 27. Juli 1988 (31 Jahre)

27. Juli 1988 (31 Jahre) Größe: 1,93 m

1,93 m Universität: Texas A&M University

Texas A&M University Bei den Titans seit: 2019

2019 Karriere-Highlight: Playoff-Teilnahme 2019

