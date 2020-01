FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - so seht Ihr die Bundesliga live

Es läuft endlich wieder Bundesliga am Samstagnachmittag! Mit dabei: Borussia Dortmund und der FC Augsburg. Goal weiß, wo das Spiel übertragen wird.

Die Rückrunde der hat bereits begonnen, heute Nachmittag greifen nun auch der und am 18. Spieltag ein. Anstoß im direkten Duell ist um 15.30 Uhr in der Augsburger WWK-Arena.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde überwinterte der BVB nur knapp vor dem Lokalrivalen FC Schalke auf Platz vier. Bei sieben Zählern Rückstand auf Tabellenführer liegt der Fokus derzeit eher auf der Sicherung des Champions-League-Platzes. Möglicherweise wird dabei heute bereits Neuzugang Erling Haaland helfen.

Augsburg sicherte sich in der Hinrunde hingegen einen Platz im Mittelfeld und ging als Zehnter in die Winterpause. Eine Klatsche, wie sie es am ersten Spieltag gegen Dortmund gab (1:5), wollen die Schwaben unbedingt verhindern.

Seid beim Rückrundenauftakt zwischen Augsburg und Dortmund live vor dem Bildschirm dabei! Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel. Kurz vor Anpfiff könnt Ihr hier zudem die Aufstellungen nachlesen.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesligaspiel im Überblick

Duell FC Augsburg vs. Borussia Dortmund Datum Sa., 18. Januar 2020 | 15.30 Uhr Ort WWK-Arena, Augsburg Zuschauer 30.660 Plätze

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo wird das Bundesligaspiel heute im TV übertragen?

Bundesliga-Fans kamen am vergangenen Abend in den Genuss, den Rückrundenauftakt zwischen Schalke 04 und live im Free-TV verfolgen zu können. Wer heute Nachmittag wieder live dabei sein will, braucht jedoch einen Pay-TV-Zugang.

Augsburg gegen Borussia Dortmund läuft nämlich live und exklusiv beim Bezahlsender Sky. Die Übertragung wird ab 15.15 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD live aus Augsburg gesendet.

Kommentator Kai Dittmann begleitet Euch während der 90 Minuten am Mikrofon. Wer das Spiel lieber zusammen mit den vier Parallelspielen sehen möchte, kann die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Klickt hier, um die derzeitigen Abo-Konditionen zu erfahren.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga via LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

In der heutigen Zeit laufen alle Live-Events, die im Fernsehen übertragen werden, auch im Internet via LIVE-STREAM. Das ist beim heutigen Spiel nicht anders - Augsburg gegen Dortmund könnt Ihr auf Sky Go und Sky Ticket streamen.

Die hauseigenen Streaming-Portale von Sky zeigen dieselbe Übertragung wie auch im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 15.15 Uhr reinklicken und den Vorberichten lauschen.

FC Augsburg gegen Borussia Dortmund bei Sky Go streamen - so geht's

Wer ein TV-Abo beim Pay-TV-Sender besitzt, kann sich jederzeit auf Sky Go anmelden und die LIVE-STREAMS abrufen. Die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss ausgehändigt.

Die Sky-Go-App könnt Ihr auf sämtliche mobile Geräte laden, egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone. Das Portal findet Ihr unter diesem Link.

So schaut Ihr FC Augsburg gegen Borussia Dortmund bei Sky Ticket

Sky Ticket ist die zweite Möglichkeit, Augsburg gegen Dortmund heute live im Netz zu verfolgen. Der Streaming-Dienst ist die etwas günstigere Variante von Sky, bei der Ihr zwar keine Freischaltung für die Fernsehsender bucht, jedoch Zugang zu den LIVE-STREAMS erhaltet.

Ein Abo mit Sportpaket kostet derzeit im ersten Monat 9,99 Euro. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Über alle weiteren Details könnt Ihr Euch auf der offiziellen Sky-Webseite informieren.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): DAZN präsentiert Euch die Highlights

Wer kein teures Abo bei Sky abschließen möchte, kann sich die Highlights zwischen Augsburg und Dortmund bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie auf DAZN anschauen. Das kurze Video zeigt alle Tore und entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Ganze ist für Euch sogar kostenlos, solltet Ihr noch kein DAZN-Abonnent sein. Jeder Neukunde kann das Abo nämlich einen Monat lang gratis testen und erhält Zugriff auf alle Live-Übertragungen sowie alle Highlight-Videos.

Nach Abschluss des Gratismonats könnt Ihr dann entscheiden, ob Ihr das Abo kostenlos kündigen oder für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Unter diesem Link erfahrt Ihr alle weiteren Details zur Anmeldung und wie Ihr noch den ein oder anderen Euro sparen könnt.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und habt keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM? Dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Hier werden Euch alle wichtigen Aktionen aus Augsburg ausführlich geschildert.

Der TICKER eignet sich zudem als perfekte Ergänzung zur TV-Übertragung, hier könnt Ihr nämlich spannende Zahlen und Statistiken zum Spiel nachlesen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Wird Lucien Favre im ersten Spiel der Rückrunde direkt Neuzugang Haaland in die Startelf befördern? Die Antwort darauf findet Ihr hier, sobald die offiziellen Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Schaut einfach später noch einmal vorbei!

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Berichterstattung im Überblick