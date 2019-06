Champions League Finale: Die Aufstellung von Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool

Tottenham Hotspur spielt gegen den FC Liverpool. Wir werfen einen Blick auf die Aufstellungen im Finale der UEFA Champions League.

Madrid, Wanda Metropolitano, 01. Juni 2019: Im Finale der UEFA Champions League treffen und der aufeinander. Der Showdown beginnt um 21 Uhr / MEZ.

Tottenham Hotspur hat es als Überraschungsteam in das Finale von Madrid geschafft. Die Spurs rangen , und Amsterdam nieder und haben nun die Chance, unter der Leitung von Mauricio Pochettino erstmals die Königsklasse zu gewinnen.

Ihnen gegenüber steht der FC Liverpool, Vizemeister in der Premier League, Vorjahresfinalist im wichtigsten Klubwettbewerb Europas. Jürgen Klopp hofft dabei auf seinen ersten Coup als Trainer eines großen Klubs. Bislang verlor der Ex-BVB-Coach alle wichtigen Endspiele seiner Trainerkarriere.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen im Champions-League-Finale. Wir sagen Euch, wie Tottenham Hotspur und der FC Liverpool spielen könnten. Gegen 20.00 Uhr findet Ihr dann auch die Aufstellung hier.

*** HINWEIS: An dieser STELLE erscheinen ab 20 Uhr die offizellen Aufstellungen beider Kontrahenten ***

Aufstellungen, Finale: So könnten die Tottenham Hotspur und der FC Liverpool spielen

Bei Tottenham Hotspur ist der Einsatz von Starstürmer Harry Kane noch fraglich. Der Engländer litt zuletzt an einer Bänderverletzung und musste in den vergangenen Wochen pausieren. Dennoch will der Angreifer unbedingt spielen. Aus dem vollwertigen Kader der Spurs fehlt Mauricio Pochettino wohl einzig Harry Winks, der an der Leiste operiert wurde.

Auf der Gegenseite hat Jürgen Klopp eine ähnliche personelle Situation vorliegen. Der Trainer der Reds muss definitiv auf Naby Keita verzichten, der wegen Leistenproblemen nur zuschauen kann. Ansonsten reicht es bei Roberto Firmino wohl wieder für einen Startelfeinsatz.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Tottenham Hotspur:

Lloris - Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose - Dier, Eriksen - Lucas, Dele Alli, Son - Kane.

Voraussichtlich auf der Bank / im Kader: Wanyama, Sissoko, Aurier, Gazzaniga, Davies, Lamela, Llorente, Sanchez

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mane.

Voraussichtlich auf der Bank: Mignolet, Fabinho, Gomez, Lovren, Brewster, Sturridge, Shaqiri, Origi, Oxlaide-Chamberlain

Champions League Finale, Aufstellungen: So ist die personelle Lage Tottenham Hotspur

In der Liga lief es für Tottenham Hotspur zuletzt nicht mehr so rund, dafür aber umso besser in der UEFA Champions League. Mauricio Pochettino musste dabei durchwegs auf Harry Kane verzichten, in der Liga zudem auch auf Heung-Min Son (Rotsperre).

Bei den Spurs hat Pochettino eine Vielzahl an Optionen. Kapitän Hugo Lloris ist ebenso gesetzt wie die Defensivspieler Trippier und Rose. In der Innenverteidigung könnte Davinson Sanchez zurückkehren und das Duo Alderweireld/Vertonghen zersprengen.

Offensiv kommt vieles darauf an, ob es bei Kane zu einem Comeback reicht. Spielt der Engländer, rückt Lucas Moura auf den Flügel, Eriksen dafür zurück auf die Sechs. Dennoch haben die Londoner viele Möglichkeiten - auch von der Bank aus.

Champions League Finale, Aufstellungen: Das ist die Situation beim FC Liverpool

Jürgen Klopp hat ebenfalls Optionen für alle Mannschaftsteile. Neben Keeper Alisson Becker sind Robertson und van Dijk defensiv gesetzt. In aller Regel sollte die Viererkette von Matip und Alexander-Arnold ergänzt werden.

Im Mittelfeld ist es ein Vierkampf um drei Plätze: Henderson, Milner, Fabinho und Wijnaldum wollen alle von Beginn an ran, man darf gespannt sein, wie Klopp sich entscheidet.

Zwar zeigte Shaqiri und Origi im Halbfinale gegen den gute Leistungen, dennoch führt am Star-Trio Salah, Firmino und Mane kein Weg vorbei.

Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen aus den letzten drei Pflichtspielen

Hier listen wir Euch auf, wie Tottenham Hotspur in den vergangenen Pflichtspielen auflief.

Aufstellung zu: Tottenham Hotspur - (2:2) | Premier League | 12.5.2019

Lloris - Walker-Peters, Alderweireld, Dier, Davies - Sissoko, Eriksen - Alli, Lamela, Lucas - Llorente

Bank: Trippier, Janssen, Wanyama, Gazzaniga, Aurier, Marsh, Skipp

Aufstellung zu: Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur (2:3) | Champions League | 08.05.2019

Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama - Eriksen, Alli, Son - Lucas

Bank: Lamela, Dier, Llorente, Foyth, Gazzaniga, Davies, Skipp

Aufstellung zu: AFC - Tottenham Hotspur (1:0) | Premier League | 04.05.2019

Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Dier - Eriksen, Alli, Son - Lucas

Bank: Janssen, Wanyama, Llorente, Foyth, Gazzaniga, Davies, Skipp

FC Liverpool: Die Aufstellungen aus den letzten drei Pflichtspielen

Nun lest Ihr hier, wie die Reds in den vergangenen drei Pflichtspielen aufliefen.

Aufstellung zu: FC Liverpool - Wolverhampton (2:0) | Premier League| 12.05.2019

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Origi, Mane

Bank: Lovren, Milner, Gomez, Sturridge, Oxlaide-Chamberlain, Mignolet, Shaqiri

Aufstellung zu: FC Liverpool - FC Barcelona (4:0) | UEFA Champions League | 07.05.2019

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri, Origi, Mane

Bank: Wijnaldum, Lovren, Gomez, Sturridge, Mignolet, Brewster, Woodburn

Aufstellung zu: - FC Liverpool (2:3) | Premier League | 04.05.2019

Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Sturridge, Mane

Bank: Milner, Gomez, Oxlaide-Chamberlain, Mignolet, Shaqiri, Origi, Matip