FC Chelsea vs. OSC Lille: Die Champions League heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Die heiße Phase der Champions League beginnt: Im Achtelfinal-Hinspiel stehen sich heute, Dienstag, 22. Februar, der FC Chelsea und OSC Lille gegenüber. Um 21 Uhr geht es an der Stamford Bridge los!

In der vergangenen Saison landete Chelsea den ganz großen Coup: Die Blues setzten sich in der Königsklasse im Finale gegen Manchester City durch und sicherten sich den Henkelpott. Nicht nur deswegen gelten sie auch in der aktuellen Spielzeit als einer der heißen Titelkandidaten.

Lille überraschte ebenfalls in der letzten Saison: Die Doggen entthronten den Serienmeister Paris Saint-Germain und holten den Meistertitel in Frankreichs Ligue 1. In der CL-Vorrunde setzten sie sich unter anderem gegen den VfL Wolfsburg durch.

Jetzt geht es um alles für Chelsea und Lille - und es gibt eine Neuigkeit in der Champions League: Denn in den K.-o.-Spielen wurde die Auswärtstorregel abgeschafft! Jedes Tor, ob zuhause oder auswärts erzielt, zählt nun gleich viel - und es könnte mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen geben.

Zu Beginn der K.-o.-Phase in der Königsklasse tritt der FC Chelsea gegen OSC Lille an. GOAL sagt Euch, ob Amazon oder DAZN heute das Duell aus der Champions League live zeigt!

Champions League heute live: Die Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Spiele) Finalort 2022 Gazprom-Arena | Sankt Petersburg | Russland Titelverteidiger FC Chelsea

Chelsea vs. Lille heute live im TV: Bei DAZN oder Amazon?

Eigentlich ist der FC Chelsea der Favorit für das Achtelfinal-Aufeinandertreffen mit Lille. Doch die Vorrunde sollte den Engländern eine Warnung sein, denn es sind die Franzosen, die sich in ihrer Vorrundengruppe Platz eins sichern konnten, während die Blues nur Zweiter wurden. Damit verbunden ist der Nachteil für Chelsea, das zweite und damit entscheidende Duell auswärts bestreiten zu müssen.

Lille blieb in der Vorrunde vor Salzburg, Sevilla und Wolfsburg, während sich Chelsea hinter Juventus Turin mit dem zweiten Rang begnügen musste: Vier Siege und ein Unenschieden in den sechs Duellen reichten nicht, um am Ende ganz oben in der Tabelle zu landen.

Chelsea gegen Lille LIVE im TV auf DAZN oder Amazon? So wird heute die Champions League gezeigt

Es gilt daher für das Team von Trainer Thomas Tuchel, sich im Hinspiel einen Vorsprung zu erarbeiten, der dann im Rückspiel verteidigt werden kann. Damit erwartet uns mit Sicherheit ein hochklassiges und spannendes Spiel. Doch die entscheidende Frage lautet wie immer: Wie und wo wird die Partie zwischen Chelsea und Lille heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Wie schon oben angedeutet gibt es in dieser Saison zwei Anbieter von Live-Bildern aus der Champions League: DAZN und Amazon. Nur sie übertragen die Königsklasse live und in voller Länge. Die einzige Ausnahme ist das Finale, das auch im ZDF und damit im Free-TV laufen wird.

Amazon und DAZN haben sich vor der Saison die Rechte an der Übertragung der Champions League für Deutschland gesichert. Die anderen Anbieter wie Sky, Sport1, MagentaSport, Eurosport, Das Erste und Co. gehen daher leer aus.

DAZN oder Amazon? Wer zeigt heute die Champions League LIVE?

Die Zahl der möglichen übertragenden Anbieter ist damit auf zwei reduziert worden - aber wer von beiden hat heute Chelsea vs. Lille im Angebot? Die Antwort ist einfach: Amazon zeigt das Top-Spiel aus London heute LIVE und in voller Länge!

Der Versandhändler nutzt dazu seinen Streaming-Service Prime Video, der für Euch heute die richtige Adresse ist.

Champions League heute LIVE auf Prime Video! So wird Chelsea vs. Lille bei Amazon gezeigt

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Begegnung : Chelsea vs. Lille

: Chelsea vs. Lille Anbieter : Prime Video

: Prime Video Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Expert:innen :

: Mario Gomez



Kim Kulig



Matthias Sammer

Kommentatoren :

: Jonas Friedrich



Benedikt Höwedes

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video: So wird die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM gezeigt

22.02., 21 Uhr FC Chelsea vs. OSC Lille Prime Video 22.02., 21 Uhr FC Villarreal vs. Juventus Turin DAZN 23.02., 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN 23.02., 21 Uhr Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam DAZN

Chelsea vs. Lille: Amazon überträgt die Champions League heute live!

Am Dienstag und Mittwoch laufen in der Champions League jeweils zwei Spiele gleichzeitig: Neben Chelsea vs. Lille gibt es heute auch noch das Duell zwischen Villarreal und Juventus. Das andere Spiel gibt es dabei auf DAZN zu sehen, nur Chelsea vs. Lille läuft in dieser Woche bei Amazon Prime Video.

Prime Video überträgt heute Chelsea gegen Lille live! Die Champions League im TV und LIVE-STREAM bei Amazon

Prime Video von Amazon ist also heute Euer Anlaufpunkt für das Spiel Chelsea gegen Lille. Allerdings gibt es zwei schlechte Nachrichten. Die erste: Das Duell läuft nicht im Fernsehen, sondern ihr müsst mit dem LIVE-STREAM Vorlieb nehmen - den könnt Ihr natürlich aber auch auf Eurem Fernseher schauen, wenn dieser internetfähig ist.

Die zweite schlechte Nachricht: Prime Video zeigt das Spiel nicht kostenlos, sondern für den Streaming-Service muss man zahlen. Ihr benötigt ein Prime-Abonnement bei Amazon, das neben den Fußball-Übertragungen noch weitere Vorteile bietet. Ein Prime-Konto kostet 7,99 Euro pro Monat. Welche weiteren Vorteile Ihr damit bei Amazon habt, könnt Ihr hier nachlesen.

Chelsea vs. Lille heute LIVE auf Prime Video: So wird die Champions League im TV und LIVE-STREAM übertragen