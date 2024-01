Arsenal vs. Liverpool heute live: Wer zeigt den FA Cup in TV und LIVE-STREAM?

Arsenal und Liverpool stehen sich im Duell zweier Titelanwärter gegenüber. Wer zeigt den Kracher im FA Cup?

Der Kracher in der dritten Runde des FA Cups steigt am Sonntag im Emirates Stadium, wenn der FC Arsenal den FC Liverpool empfängt. Anstoß des Duells zweier der besten englischen Mannschaften in dieser Saison ist um 17.30 Uhr.

Die Reds sind im Moment richtig gut drauf und haben es sich an der Tabellenspitze der Premier League gemütlich gemacht. Außerdem ist die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp noch in der Europa League vertreten und hat im Ligapokal das Halbfinale schon erreicht.

Arsenal dagegen schwächelte zuletzt in der Liga ein wenig. Vor wenigen Tagen standen sich beide Teams bereits in der Premier League an der Anfield Road gegenüber, damals endete das Spitzenspiel ohne Sieger (1:1). Wer hat diesmal das bessere Ende für sich?

GOAL erklärt in diesem Artikel, wo Arsenal vs. Liverpool in LIVE-STREAM und TV übertragen wird.

Arsenal vs. Liverpool heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Spiel?

Spiel FC Arsenal - FC Liverpool Wettbewerb FA Cup, 3. Runde Datum Sonntag, 7. Januar Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Emirates Stadium (London)

Arsenal vs. Liverpool im TV und LIVE STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt den FA Cup?

Arsenal vs. Liverpool heute im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

News zu Arsenal:

Über weite Strecken der ersten Saisonhälfte sah Arsenal wie jene Mannschaft aus, über die der Meistertitel in der Premier League führt. Mikel Artetas Schützlinge spielten ansehnlichen Fußball und fuhren starke Ergebnisse ein. Zuletzt aber ist Sand ins Getriebe geraten. Die Gunners sind seit drei Spielen ohne Sieg und kassierten gegen West Ham United und den FC Fulham unerwartete Niederlagen.

Aus der zwischenzeitlichen Tabellenführung ist nun Platz vier mit fünf Zählern Rückstand auf den heutigen Gegner geworden.

Die Aufstellung des FC Arsenal heute:

Hier gibt es eine Stunde vor dem Anpfiff die Startformation der Gastgeber.

News zu Liverpool:

Gegner Liverpool dagegen hat die hektischen und vollgepackten Feiertage auf der Insel nicht nur gut überstanden, sondern die Gelegenheit genutzt und sich ein kleines Polster an der Tabellenspitze verschafft. Nun ist die Frage, wie die Reds es schaffen, den Ausfall von Superstar Mohamed Salah zu kompensieren. Der Ägypter weilt mit seiner Nationalmannschaft beim Afrika Cup, der in den kommenden Tagen beginnt.

Die Aufstellung des FC Liverpool heute:

Eine Stunde vor Spielbeginn gibt es hier die Aufstellung der Reds.

Arsenal gegen Liverpool live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich