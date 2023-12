Der FC Liverpool trifft am Samstag in der Premier League auf den FC Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der englischen Premier League 2023/24 die Partien des 18. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Liverpool am Samstag (23. Dezember) mit dem FC Arsenal zu tun. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 18.30 Uhr.

Zudem fungiert das Anfield Stadium als Schauplatz des Spitzenspiels zwischen den Reds und den Gunners. Der FC Liverpool und der FC Arsenal holten als Spitzenduo der englischen Eliteliga bislang 38 und 39 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Liverpool vs. Arsenal im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Liverpool vs. Arsenal, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – FC Arsenal Wettbewerb Premier League, 18. Spieltag Datum Samstag, 23. Dezember 2023 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Stadion Anfield (Liverpool)

Liverpool vs. Arsenal im TV und LIVE STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt die Premier League?

Liverpool vs. Arsenal im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Liverpool-News

Der FC Liverpool ließ von Mitte November bis Anfang Dezember in fünf Premier-League-Partien nur mit einem 1:1 bei Manchester City Punkte liegen.

Danach fuhr die Mannschaft von Jürgen Klopp Siege gegen Fulham (4:3) und bei Sheffield United (2:0) sowie bei Crystal Palace (2:1) ein.

Am Sonntag erlebten die Reds an der Anfield Road eine Nullnummer gegen Manchester United.

Die Aufstellung des FC Liverpool

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Arsenal-News

Der FC Arsenal unterlag am 9. Dezember bei Aston Villa mit 0:1.

Es bedeutete für die Elf von Mikel Arteta die zweite Auswärtsniederlage in Folge. Nach einem 0:1 gegen Newcastle United gewannen die Gunners ihre Heimpartien gegen Brentford (1:0) und Luton Town (4:3) gewonnen.

Am Sonntag siegte Arsenal zudem gegen Brighton & Hove Albion mit 2:0.

Die Aufstellung des FC Arsenal:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Liverpool gegen Arsenal live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 205 Siege Liverpool 78 Siege Arsenal 72 Unentschieden 55 Letztes Duell FC Liverpool vs. FC Arsenal 2:2 (Premier League, 9. April 2023)

Liverpool vs. Arsenal live anschauen: Nützliche Links