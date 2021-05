Arda Turan schwärmt von Ex-Coach Diego Simeone

Arda Turan hat von seinem ehemaligen Trainer Diego Simeone und einer legendären Ansprache in der Kabine geschwärmt.

Der ehemalige Atletico-Spieler Arda Turan (Galatasaray) hat im Interview mit der Marca von seinem ehemaligen Trainer Diego Simeone geschwärmt und sich an eine legendäre Kabinenpredigt des Argentiniers erinnert.

"Er ist der beste ausländische Trainer, mit dem ich je zusammengearbeitet habe", schwärmte Turan. "Er hat vor Spielen eine unglaubliche Disziplin und Arbeitsroutine, wobei er vor allem auf die Analyse des Gegners Wert legt."

Simeone deckte eklatante Hazard-Schwächen auf

Dabei erinnerte sich der ehemalige türkische Nationalspieler vor allem an das Champions-League-Halbfinale 2014 gegen den FC Chelsea, welches Atletico durch ein 3:1 im Rückspiel ins Endspiel verhalf.

"Sein Analysen vor dem Spiel waren unglaublich", so der 34-Jährige. "Er hat uns an einigen Beispielen gezeigt, dass [Eden] Hazard seine Gegenspieler nie verteidigt. An dem Abend hatten wir mit Juanfran auf der rechten Seite jede Menge Spaß - ich habe auch getroffen."