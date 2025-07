Deutschland trifft am Samstag bei der Frauen EM auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Frauen EM in der Schweiz geht das letzte Duell im Viertelfinale über die Bühne. Dabei bekommt es Deutschland am Samstag (19. Juli) mit Frankreich zu tun. Der Anstoß in Basel erfolgt um 21.00 Uhr.

Überdies fungiert der St. Jakob-Park als Schauplatz des Kräftemessens zwischen der DFB Auswahl und den Bleues. Deutschland und Frankreich belegen im FIFA Ranking den dritten und den zehnten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Frankreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

ARD, ZDF oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Frankreich live im Free TV und im Live Stream?

Ihr könnt Deutschlands Viertelfinale bei der Frauen EM gegen Frankreich bei DAZN im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Ihr kommt aber nicht um das Super Sports Paket herum – die monatlichen Kosten liegen derzeit bei 9,99 Euro (mit dem Jahresabo) bzw. 19,99 Euro (mit dem Monatspass) bezahlen. Zudem könnt Ihr die Partie in Basel im Free-TV beim ZDF sehen.

Spiel Deutschland – Frankreich Wettbewerb Frauen EM, Viertelfinale Datum Samstag, 19. Juli 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort St. Jakob-Park (Basel)

Europameisterschaft der Frauen - EM Frauen St. Jakob Park

Deutschland vs Frankreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 7 G. Gwinn

5 C. Wamser

News über Deutschland

Deutschland verzeichnete in der Gruppe C zwei Siege und eine Niederlage.

Damit landeten die DFB Frauen mit sechs Punkten und drei Zählern weniger als Schweden auf dem zweiten Platz.

Im Showdown gegen die Skandinavierinnen unterlagen sie am Samstag mit 1:4.

Zuvor hatte die Mannschaft von Christian Wück Polen mit 2:0 sowie Dänemark mit 2:1 bezwungen.

Frankreich setzte sich am Sonntag gegen Holland mit 5:2 durch.

Nach einem 2:1 gegen England sowie einem 4:1 gegen Wales gelang den Bleues der dritte Sieg in ebenso vielen Auftritten bei dieser Frauen EM.

Daher beendete die Elf von Laurent Bonadei die Gruppe D mit neun Zählern – und mit drei Punkten mehr als die Lionesses.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs Frankreich: Die Tabellen

Deutschland vs. Frankreich (Frauen EM) live anschauen: Nützliche Links