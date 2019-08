APOEL vs. Ajax Amsterdam: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Champions-League-Qualifikation bei DAZN

In der Champions-League-Qualifikation trifft Ajax Amsterdam auf APOEL. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Wer zieht in die Champions League ein? Im Hinspiel der Qualifikation muss Ajax Amsterdam zunächst auswärts bei APOEL Nikosia antreten. Die Partie findet am heutigen Dienstagabend im GSP-Stadion (Zypern) statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Geht das -Märchen in der in die nächste Runde? Zwei Spiele muss die Mannschaft aus der niederländischen Eredivisie noch überstehen, um auch in diesem Jahr wieder in der Gruppenphase der Königsklasse zu starten. Während das Hinspiel am heute Abend stattfindet, steigt das entscheidende Rückspiel zwischen Ajax und APOEL kommende Woche Mittwoch (28. August, 21 Uhr) in Amsterdam.

Was waren das für spektakuläre CL-Abende in der vergangenen Saison? Als Underdog bugsierte sich Ajax mit beeindruckenden Leistungen bis ins Halbfinale der Champions League. Real Madrid im Achtelfinale und Juventus Turin im Viertelfinale scheiterten gegen Amsterdam. Erst im Halbfinale war in letzter Sekunde gegen Tottenham Hotspur Schluss.

Wer erspielt sich die bessere Ausgangsposition für den Einzug in die Champions League - APOEL oder Ajax Amsterdam? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die CL-Quali heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr alles zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

APOEL vs. Ajax Amsterdam: Das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation im Überblick

Duell APOEL vs. Ajax Amsterdam Datum Dienstag, 20. August 2019 || 21 Uhr Ort GSP-Stadion, Nikosia (Zypern) Zuschauer 22.859 Plätze

CL-Quali: APOEL vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Während wir uns in diesem Artikel einzig der Übertragung zu APOEL vs. Ajax Amsterdam widmen, haben wir für Euch einen weiteren Übersichtsartikel zur Übertragung der CL-Playoffs erstellt - schaut dort auch mal vorbei! Zurück zum heutigen Spiel: Wollt Ihr das Hinspiel zwischen APOEL und Ajax verfolgen, habt Ihr heute Abend nur eine Möglichkeit. Diese stellen wir Euch jetzt vor.

DAZN zeigt / überträgt APOEL vs. Ajax Amsterdam heute exklusiv im LIVE-STREAM

Der heutige Fußballabend ist gesichert! DAZN überträgt die CL-Quali zwischen APOEL und Ajax Amsterdam exklusiv im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst ist der einzige Anbieter, der heute Abend die Playoffs zur Champions League live und in voller Länge zeigt.

Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens von APOEL und Ajax Amsterdam. Pünktlich, kurz vor dem Anpfiff, geht DAZN auf Sendung. Kommentiert wird die Partie von DAZN-Reporter Uli Hebel.

DAZN zeigt / überträgt APOEL vs. Ajax Amsterdam heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM

APOEL vs. Ajax live und exklusiv bei DAZN! Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst bringt Euch die Champions-League-Qualifikation am heutigen Abend sogar vollkommen kostenlos auf Eure Bildschirme. Wie das geht? Aufgepasst! Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, schenkt DAZN seinen Neukunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlose Probemonat. Erlebt mit dem Gratismonat APOEL vs. Ajax Amsterdam sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt / überträgt APOEL vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM - die Kosten

Hat Euch der Gratismonat mit zahlreichen LIVE-STREAMS zu europäischem und weltweitem Spitzenfußball sowie weiteren Live-Sport-Events überzeugt? Dann habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen, die wir Euch nun vorstellen:

Das Monatsabo: Für monatlich 11,99 Euro bekommt Ihr dieses Angebot. Das Monatsabonnement lässt sicher jederzeit monatlich kündigen .

Für bekommt Ihr dieses Angebot. Das Monatsabonnement lässt sicher . Die DAZN-Jahreskarte: Wisst Ihr bereits, dass Ihr DAZN ohnehin das ganze Jahr über nutzen wollt? Dann wartet nicht lange und sichert Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro! Und das Beste: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

DAZN zeigt / überträgt APOEL vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM - verfügbare Geräte

Ihr habt die Wahl! Wollt Ihr DAZN auf Eurem Laptop oder Computer nutzen? Kein Problem. Ihr findet den Streamingdienst im Internet unter www.dazn.de. Wollt Ihr DAZN lieber auf Eurem Handy, Tablet, Smart-TV oder Eurer PS4 nutzen? Kein Problem. Ladet Euch die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Portalen herunter:

CL-Quali: APOEL vs. Ajax Amsterdam heute live im TV verfolgen - geht das?

DAZN ist, wie Ihr bereits wisst, kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend läuft das Duell zwischen APOEL und Ajax Amsterdam auch nicht im klassischen TV-Format. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM bei DAZN zu APOEL vs. Ajax auf Eurem TV-Gerät erleben könnt. Wir verraten sie Euch!

DAZN zeigt / überträgt APOEL vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM auf deinem Smart-TV

Ein Streamingdienst, ein Fernseher und der LIVE-STREAM zu APOEL vs. Ajax Amsterdam. Wie passt das zusammen? Ganz einfach. DAZN macht's möglich und bringt Euch APOEL vs. Ajax auf Euren Smart-TV.

Ihr müsst Euch lediglich die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV laden. Diese findet Ihr im App-Store Eures TV-Geräts. Gefunden? Dann installiert die DAZN-App, registriert Euch beim Streamingdienst und genießt den LIVE-STREAM zu APOEL vs. Ajax bei DAZN auf Eurem Smart-TV.

CL-Quali: APOEL vs. Ajax Amsterdam heute im Ergebnis-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann aufgepasst! Wir haben eine perfekte Alternative für Euch:

Mit unserem Ergebnis-TICKER verpasst Ihr keinen Treffer. Während des gesamten Spiels bleibt Ihr mit dem Ergebnis-TICKER von Goal stets bestens informiert.

Ihr findet unseren kostenlosen Ergebnis-TICKER hier:

CL-Quali - APOEL vs. Ajax Amsterdam: Die Aufstellungen

Wer steht von Beginn an auf dem Feld, wer muss zunächst auf der Bank Platz nehmen? Wen beordert APOEL in die Startelf? Wer läuft für Ajax Amsterdam auf? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Mannschaftsaufstellungen veröffentlicht werden, beantworten wir Euch an dieser Stelle alle Fragen zu den Startformationen.

