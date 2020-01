Antalyaspor leiht Sinan Gümüs vom FC Genua aus

Ex-Galatasaray-Stürmer Sinan Gümüs ist zurück in der Türkei. Der 26-Jährige wird in der Rückrunde für Antalyaspor auflaufen.

Angreifer Sinan Gümüs wird in der Rückrunde für Antalyaspor auflaufen. Wie der türkische Erstligist am Montag offiziell verkündet hat, wird der 26-Jährige bis Jahresende vom ausgeliehen.

Erst im Sommer war der gebürtige Pfullendorfer von in die gewechselt. Für Genua kam Gümüs allerdings auf lediglich drei Einsätze (kein Tor).

Nach Sinan Gümüs: Auch Lukas Podolski vor Unterschrift bei Antalyaspor

Für Galatasaray machte der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler zwischen 2014 und 2019 insgesamt 116 Pflichtspiele, in denen er 33 Tore erzielte. In dieser Zeit feierte er mit den Löwen dreimal die türkische Meisterschaft.

Nach Gümüs wird in den kommenden Tagen wohl auch Lukas Podolski an der Mittelmeerküste unterschreiben. Vorstandsvorsitzender Aytac Altay erklärte, dass der ehemalige Kölner bei Antalyaspor bereits einen Vorvertrag unterschrieben hat: "Wir werden ihn am Donnerstag oder Freitag offiziell präsentieren."