Antalyaspor bestätigt Verhandlungen mit Lukas Podolski

Der Wechsel von Lukas Podolski in die Süper Lig zu Antalyaspor wird konkreter und könnte schon am Sonntag perfekt gemacht werden.

Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, steht unmittelbar vor einer Rückkehr in die . Nachdem am Samstagmorgen bekannt wurde, dass der 34-Jährige nach Ende des Vertrags im Januar verlässt, geht es nun wohl gen .

Murat Süglün, Sprecher von Antalyaspor, bestätigte am Abend gegenüber Anadolu Agency , dass sich der Stürmer aktuell auf dem Weg in die Türkei befindet und dort gegen Mitternacht eintreffen soll. Bereits am Freitag berichtete die Hürriyet von einem Interesse des Süper-Lig-Klubs an Podolski.

"Wir werden uns vermutlich auf einen Deal einigen und er wird morgen (Sonntag, Anm. d. Red.) einen Eineinhalbjahresvertrag unterschreiben", wird Süglün darüber hinaus zitiert.

Podolski war bereits zwischen 2015 und 2017 in der Türkei tätig, als er beim Rekordmeister unter Vertrag stand.