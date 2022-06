Korb für den FC Barcelona: Juventus erzielt Einigung mit Angel Di Maria

Die Spekulationen um die Zukunft Angel Di Marias können beendet werden: Der Argentinier will nach Turin wechseln.

Angel Di Maria von Paris Saint-Germain hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX mit Italiens Rekordmeister Juventus auf einen Transfer in diesem Sommer geeinigt. Der Argentinier wird bei bei den Turinern einen Ein-Jahres-Vertrag erhalten.

Da Di Marias Arbeitspapier bei PSG in diesem Sommer ausläuft, heuert er ablösefrei bei den Bianconeri an. Einzig bei den Finanzen sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären. Die grundsätzliche Einigung ist jedoch erfolgt, und der Papierkram wird vorbereitet.

Di Maria hat sich wohl auch Barcelona angeboten

Di Maria hatte sich angeblich auch beim FC Barcelona angeboten. Dazu gab es Gerüchte um eine Rückkehr zu Benfica, seiner ersten Station in Europa. Das Rennen um den Rechtsaußen aber machte Juventus, wo es nach einer enttäuschenden Saison einen Umbruch geben wird. Di Maria möchte noch eine weitere Saison im europäischen Fußball bleiben, bevor er eine Rückkehr in die Heimat anstrebt.

Der 34-Jährige stand in der vergangenen Saison für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 und der Champions League in 31 Spielen auf dem Feld. Dabei gelangen Di Maria fünf Tore und acht Assists.