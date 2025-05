Inter Mailand und der FC Barcelona treffen in der Champions League aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Champions League geht es am Dienstag, den 6. Mai, wieder so richtig zur Sache, wenn Inter Mailand und der FC Barcelona ihr Rückspiel im Halbfinale bestreiten. Los geht es um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zum Spektakel in der Königsklasse wissen müsst.

Amazon Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Barcelona im Live Stream und live im TV?

Auch im Halbfinale liegen die Übertragungsrechte an der Champions League bei Amazon Prime und DAZN. Auch hier gilt wieder: Amazon Prime kümmert sich pro Spieltag um ein Dienstagsspiel, DAZN um den Rest. Aus diesem Grund ist das Rückspiel zwischen Inter und dem spanischen Tabellenführer bei Amazon Prime zu sehen.

Artikel wird unten fortgesetzt

Ihr wollt das Spiel freischalten? Dann braucht Ihr ein gültiges Prime-Abonnement. Die Kosten dafür liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen FC Barcelona

Champions League - Endrunde Giuseppe Meazza

Ort und Zeit des Spiels.

Inter Mailand vs FC Barcelona: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Die Nerazzurri müssen im so wichtigen Rückspiel womöglich auf Lautaro Martinez verzichten. Der Argentinier war im Hinspiel zur Pause verletzt ausgewechselt worden. Laut Sky Italia könnte er nun aufgrund eines Muskelrisses im linken Oberschenkel gegen Barça ausfallen.

News über FC Barcelona

Auch die Katalanen werden von Verletzungen heimgesucht. So steht fest, dass Jules Koundé am Dienstag nicht mitwirken kann. Auch er hatte sich im ersten Aufeinandertreffen verletzt, für ihn war nach 42 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung Schluss. Er wird wohl mehrere Wochen ausfallen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs FC Barcelona: Die Tabellen

Amazon Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Barcelona im Live Stream und live im TV? Nützliche Links