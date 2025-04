Amazon Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Inter Mailand heute im Live Stream und live im TV?

Der FC Bayern gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen in dieser Woche die Rückspiele des Viertelfinales. Dabei bekommt es Inter Mailand am Mittwoch (16. April) mit dem FC Bayern zu tun. Der Anpfiff der Partie in Italien ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient das Giuseppe-Meazza-Stadion als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Nerazzurri und dem FCB. Am Dienstag vor einer Woche unterlag der FC Bayern in der Allianz Arena gegen Inter Mailand mit 1:2.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Mailand vs. FC Bayern im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Inter Mailand heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Partie des FC Bayern bei Inter Mailand bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz mitverfolgen, wobei die Vorberichte um 19.55 Uhr beginnen.

Doch Ihr könnt die Champions League nur mit dem Unlimited Paket schauen. Es stehen Jahres- und Monatsabos zur Auswahl – dafür müsst Ihr monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen.

Spiel Inter Mailand – FC Bayern Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiele Datum Mittwoch, 16. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Anstoßzeit Inter Mailand gegen FC Bayern

Champions League - Endrunde Giuseppe Meazza

Ort und Zeit des Spiels.

Inter Mailand vs FC Bayern: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Inter Mailand geht nach dem 2:1 im Hinspiel mit einem Ein-Tore-Vorsprung ins Heimspiel gegen den FC Bayern.

Die Mannschaft von Simone Inzaghi hatte in der Ligaphase sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Damit hatten die Nerazzurri das direkte Ticket für die K.o.-Phase gelöst.

Danach hatte sich Inter Mailand im Achtelfinale gegen Feyenoord durchgesetzt. Hierbei war einem 2:1 in Rotterdam ein 2:0 im Giuseppe-Meazza-Stadion gefolgt.

Getty Images

News über den FC Bayern

Der FC Bayern hatte in der Ligaphase fünf Siege und drei Niederlagen verzeichnet.

Anschließend hatte das Team vom Vincent Kompany im Playoff zur K.-o.-Phase Celtic dank eines 2:1 in Schottland und eines 1:1 in der Allianz Arena bezwungen.

Daraufhin hatte der FCB im Achtelfinale das innerdeutsche Duell gegen Bayer Leverkusen für sich entschieden. Gegen die Werkself waren ein 3:0-Heimerfolg sowie ein 2:0-Auswärtssieg gelungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs FC Bayern: Die Tabellen

FC Bayern München bei Inter Mailand live anschauen: Nützliche Links