"Ich bin ein beliebter Versager" – Alphonso Davies vom FC Bayern klagt über Langeweile nach dem Training

Als Fußballprofi seinen Lebensunterhalt bestreiten – davon träumen viele Kinder. Alphonso Davies hat es geschafft, sieht aber auch Schattenseiten.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Abwehrstar Alphonso Davies hat einen Blick in das Leben als Profifußballer gewährt – und dabei unter anderem von Langeweile nach den Trainingseinheiten berichtet.

WAS WURDE GESAGT? In einem Livestream auf seinem Twitch-Kanal thatboydavies19 verriet Davies: "Das Leben als Profifußballer ist cool, keine Frage. Du kannst chillen und das Leben genießen. Aber nach dem Training gibt es nichts zu tun. Ich habe keine Familie hier und meine Freundin wohnt nicht bei mir, also bin ich allein."

Weiter führte der kanadische Nationalspieler aus: "Ich mache mir ein wenig Sorgen, weil ich nichts zu tun habe, vor allem, wenn alle Freunde arbeiten gehen. Ich habe vielleicht fünf Freunde. Ich bin ein beliebter Versager."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Davies landete nach zwei Stationen in Edmonton 2015 bei den Vancouver Whitecaps. 2016 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft des MLS-Klubs. Drei Jahre später holte der FC Bayern den heute 22-Jährigen für 14 Millionen Euro Ablöse nach Europa. In München reifte Davies zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte der 35-fache Nationalspieler Kanadas 32 Pflichtspiele für den FCB. Dabei erzielte er drei Tore und lieferte acht Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

getty images

imago images

imago images

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Länderspielpause steht für Davies und Co. unter dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel direkt ein Kracher auf dem Programm: Dann empfangen die Bayern in der Allianz Arena zum Spitzenspiel in der Bundesliga Tabellenführer Borussia Dortmund.