Algerien trifft am Montag beim Afrika Cup auf Angola. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der Afrika Cup 2024 nimmt nach dem Auftakt am Wochenende Fahrt auf. Dabei bekommt es Algerien am Montag (15. Januar) mit Angola zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr MEZ.

Das Stade de la Paix de Bouaké dient als Austragungsort der Begegnung. Algerien und Angola belegen im FIFA-Ranking vom 21. Dezember den 30. und den 117. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Algerien vs. Angola im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Algerien vs. Angola, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Algerien – Angola Wettbewerb Afrika Cup 2024, Gruppe D Datum Montag, 15. Januar 2024 Uhrzeit 21 Uhr MEZ Ort Stade de la Paix de Bouaké

Algerien vs. Angola: Wo läuft der Afrika Cup heute live im TV und Stream?

Algerien vs. Angola im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Algerien-News

Algerien feierte am Dienstag in der Generalprobe für den Afrika Cup ein 4:0 gegen Burundi.

Zuvor war die Elf von Djamel Belmadi mit einem 3:1 gegen Somalia und einem 2:0 in Mosambik in die WM-Qualifikation gestartet.

Überdies hatten die Wüstenfüchse gegen die Mambas den vierten Sieg binnen fünf Länderspielen gefeiert.

Hierbei bildete ein 1:1 gegen Ägypten von Mitte Oktober die Ausnahme.

Die Aufstellung der Algerien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Angola-News

Angola erlebte nach einem 0:4 gegen den Iran von Mitte September fünf Unentschieden in Folge.

Nach einem 1:1 gegen Mosambik fuhr die Mannschaft von Pedro Gonçalves vier Nullnummern am Stück ein.

Die ersten drei davon hatten Angolaner gegen die Demokratische Republik Kongo, auf den Kapverden und auf Mauritius erreicht.

Dann trat die angolanische Nationalmannschaft am 6. Januar in der Generalprobe für die Afrikameisterschaft erneut gegen die Demokratische Republik Kongo an.

Die Aufstellung von Angola:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Algerien gegen Angola live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Algerien 0 Siege Angola 1 Unentschieden 2 Letztes Duell Angola vs. Algerien 0:0 (Africa Cup, 18. Januar 2010)

