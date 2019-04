BVB-Leihgabe Alexander Isak mit treffsichererem Eredivisie-Start als Ronaldo, Luis Suarez oder Zlatan Ibrahimovic

Die Leihe in die Eredivisie zahlt sich für Alexander Isak bislang voll aus. Seine Startquote stellt sogar jene aktueller Weltstars in den Schatten.

Leihgabe Alexander Isak von hat bei voll eingeschlagen. Mit seinen Leistungen stellt der junge Schwede in der sogar Stürmer-Ikonen wie Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic oder Luis Suarez in den Schatten.

Seit seinem Wechsel im Winter erzielte Isak in seinen ersten zwölf Spielen zwölf Treffer. Das gelang noch nie zuvor einem Ausländer in der höchsten Spielklasse in den Niederlanden.

Alexander Isak beim BVB mit einem Tor in 13 Spielen

Am Sonntag war er beim 2:0 gegen Zwolle erfolgreich, zudem steuerte er noch einen Assist bei.

Stand jetzt steht für den 19-Jährigen im Sommer eine Rückkehr zum BVB an, wo er bislang lediglich 13-mal bei den Profis eingesetzt wurde und dabei ein Tor vorzuweisen hat.

Vor seinem Wechsel nach Dortmund waren mehrere Top-Klubs - unter anderem der - an Isak interessiert. Seine starken Leistungen bei Willem II sollen unter anderem auch die Katalanen wieder auf ihn aufmerksam gemacht haben.