Moldawien trifft am Freitag in der EM Qualifikation auf Albanien. Hier erfahrt Ihr, wo das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute gehen in der EM-Qualifikation zahlreiche Partien des neunten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Moldawien am Freitag (17. November) mit Albanien zu tun. Der Anpfiff des Länderspiels erfolgt um 18. Uhr.

Das Stadionul Zimbru in Chisinau dient als Schauplatz der Partie zwischen den Tricolorii und den Rot-Schwarzen.

Moldawien und Albanien rangieren im am 26. Oktober veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem 157. und auf dem 59. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Moldawien vs. Albanien im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Moldawien vs. Albanien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Moldawien – Albanien Wettbewerb EM Qualifikation, Gruppe E, 9. Spieltag Datum Freitag, 17. November 2023 Uhrzeit 18 Uhr Ort Stadionul Zimbru (Chisinau)

Albanien in Moldawien heute live: Wer zeigt / überträgt die EM Qualifikation im STREAM und TV?

Moldawien vs. Albanien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Moldawien-News

Die moldawische Nationalmannschaft erreichte am achten Spieltag in der EM Qualifikation ein 1:1 in Polen.

Damit blieb die Elf von Serghei Clescenco zum vierten Mal binnen fünf Länderspielen ungeschlagen.

Hierbei bildete ein 1:3 in einem Testspiel in Schweden die Ausnahme.

Zuvor erreichte Moldawien ein 3:2 gegen Polen sowie ein 1:0 bei den Färöer Inseln und dazwischen ein 1:1 in Österreich.

Die Aufstellung von Moldawien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Albanien-News

Die albanische Nationalteam lacht vor dem vorletzten Spieltag mit 13 Punkten von der Tabellenspitze.

In ihrem jüngsten Qualifikationsspiel bezwang die vom Brasilianer Sylvinho trainierte Mannschaft am 12. Oktober den ärgsten Verfolger Tschechien mit 3:0.

Die Rot-Schwarzen haben zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten und weisen eine deutlich bessere Tordifferenz auf.

Am 17. Oktober gelang Albanien mit einem 2:0 gegen Bulgarien der sechste Sieg binnen acht Länderspielen.

Die Aufstellung von Albanien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Moldawien gegen Albanien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Moldawien 0 Siege Albanien 5 Unentschieden 1 Letztes Duell Albanien vs. Moldawien 2:0 (EM-Qualifikation, Gruppe E, 17. Juni 2023)

Moldawien vs. Albanien live anschauen: Nützliche Links