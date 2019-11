Albanien vs. Frankreich: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr die EM-Qualifikation live

Letzter Spieltag in Gruppe H der EM-Qualifikation! Albanien empfängt Weltmeister Frankreich zum Heimspiel. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

In Gruppe H der EM-Qualifikation treffen und zum letzten Gruppenspiel aufeinander. Anstoß ist heute Abend (Sonntag) in der Arena Kombetare von Tirana um 20.45 Uhr.

Das Ergebnis (4:1 für Frankreich) im Hinspiel der beiden Teams blieb dabei weniger in Erinnerung als die Panne bei den Nationalhymnen. Im Pariser Stade France wurde anstatt der albanischen die Hymne Andorras abgespielt, wofür der französische Verband eine Strafe in Höhe von 20.000 Euro kassierte.

Bei der heutigen Partie muss Frankreich ohne Top-Verteidiger Lucas Hernandez auskommen. Der Spieler des wurde bei den vergangenen Länderspielen eingesetzt, obwohl die Bayern-Ärzte davon abrieten. Frankreich-Trainer Didier Deschamps wies im Anschluss jegliche Verantwortung für die erneute Verletzung von sich.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Albanien gegen Frankreich im TV und LIVE-STREAM. Zudem werden Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen präsentiert.

Albanien vs. Frankreich: Das Spiel der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Albanien vs. Frankreich Datum So., 17. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Arena Kombetare, Tirana (Albanien) Zuschauer 22.300 Plätze

Albanien vs. Frankreich: Läuft die EM-Qualifikation heute Abend live im TV?

Den Weltmeister Frankreich würden auch hierzulande einige gerne live im TV verfolgen. Auch Albanien hat in eine große Fan-Gemeinde, die das Spiel am liebsten live im TV schauen würden. Doch ist das überhaupt möglich?

Leider nein, denn kein TV-Sender in Deutschland konnte sich die Übertragungsrechte am heutigen Spiel sichern. Albanien gegen Frankreich läuft also weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Nun aber die gute Nachricht: Ihr könnt das Spiel live und in voller Länge via LIVE-STREAM von DAZN auf dem TV-Gerät abspielen. Alle Infos dazu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Albanien vs. Frankreich: Das Spiel der EM-Qualifikation via LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Erfahrene Fußballfans werden in dieser Spielzeit mitbekommen haben, dass alle EM-Qualifikationsspiele live bei DAZN übertragen wurden, die ohne deutsche Beteiligung stattfanden. Auch am letzten Quali-Spieltag gibt es keine Ausnahme, weshalb Albanien gegen Frankreich via LIVE-STREAM auf DAZN läuft.

Die Übertragung startet pünktlich um 20.45 Uhr zum Anpfiff, wenn Euch Kommentator Stefan Galler empfängt. Anschließend könnt Ihr die kompletten 90 Minuten aus Tirana live verfolgen.

Voraussetzung, um den LIVE-STREAM abrufen zu können, ist allerdings ein Abonnement bei DAZN. Das steht jedem Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen zur Verfügung. Anschließend kostet es 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder insgesamt 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Details zu den Kosten findet Ihr unter diesem Link!

Sobald Ihr Euer Konto bei DAZN erstellt habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS auf sämtlichen mobilen Geräten abrufen. Die DAZN-App steht dazu zum kostenlosen Download im Google Play Store und im App Store bereit.

Auch auf dem Smart-TV ist die DAZN-App verfügbar. Sogar herkömmliche TV-Geräte können mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks die LIVE-STREAMS abspielen. Welche LIVE-STREAMS derzeit im Programm stehen, seht Ihr hier!

Albanien vs. Frankreich: DAZN zeigt Euch die Highlights und das Re-Live

Zur selben Anstoßzeit, zu der Albanien gegen Frankreich spielt, laufen auch die Partien Andorra gegen sowie Moldawien gegen live auf DAZN. Wer also nicht live bei Albanien gegen Frankreich einschalten möchte, kann sich im Nachhinein auch die Highlights anschauen.

Die Streaming-Plattform lädt bereits kurz nach Abpfiff das Video mit den wichtigsten Szenen hoch. Wem die Ausschnitte nicht reichen, der kann auch das komplette Re-Live abrufen. Voraussetzung ist jedoch auch hierfür das DAZN-Abo. Hier findet Ihr noch einmal alle Infos zur Anmeldung.

Albanien vs. Frankreich: Goal informiert Euch via TICKER

Ihr seid heute Abend unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen für den LIVE-STREAM von DAZN? Keine Sorge, denn auch Goal ist mit von der Partie in Albanien und berichtet Euch via Ergebnis-TICKER vom Spiel.

Hier laufen alle Tore, Assists, Karten und Wechsel in Höchstgeschwindigkeit ein, womit Ihr ständig bestens informiert bleibt. Und das Beste: Der TICKER ist vollkommen kostenlos. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Albanien vs. Frankreich: Die Aufstellungen

Hier erfahrt Ihr kurz vor Anpfiff, auf wen die beiden Trainer heute Abend setzen! Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie nachlesen.

