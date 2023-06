Al-Nassr offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hakim Ziyech

Hat Cristiano Ronaldo bald einen prominenten neuen Teamkollegen? Al-Nassr bemüht sich wohl intensiv um Hakim Ziyech.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mittelfeldspieler Hakim Ziyech über einen Wechsel in diesem Sommer. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Ziyech offen für ein Engagement bei dem saudi-arabischen Topklub, ein erstes Angebot sei ihm schon unterbreitet worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei Ziyechs aktuellem Verein FC Chelsea erwarte man derweil die endgültige Offerte von Al-Nassr für den 30-jährigen Marokkaner. Ziyech hat bei den Londonern noch einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Bei einem Transfer zu Al-Nassr würde Ziyech Teamkollege von Cristiano Ronaldo werden, der bekanntlich seit Anfang des Jahres in Saudi-Arabien spielt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ziyech kam vergangene Saison bei Chelsea nur sporadisch zum Einsatz und soll den Klub wohl verlassen. Insgesamt lief er 24-mal für die Engländer auf, dabei gelangen ihm drei Vorlagen.

Schon seit längerem wurde er mit einem Abschied von Chelsea in Verbindung gebracht. Im vergangenen Winter-Transferfenster stand Ziyech vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain, der Deal platzt dann allerdings doch noch.

Ziyechs Highlight der abgelaufenen Spielzeit war indes die WM 2022 in Katar. Mit Marokko schaffte er es sensationell bis ins Halbfinale und war einer der wichtigsten Akteure des Teams. Dabei gelangen ihm in der Gruppenphase eine Vorlage gegen Belgien und ein Tor gegen Kanada.