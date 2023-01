Tauscht der FC Chelsea Hakim Ziyech für Franck Kessié vom FC Barcelona?

Der FC Chelsea will Hakim Ziyech wohl noch im Winter loswerden. Kommt es zu einem spektakulärem Tauschgeschäft mit dem FC Barcelona?

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will offenbar noch im Winter Flügelspieler Hakim Ziyech loswerden. Laut der spanischen Sport könnte es zu einem Tauschgeschäft mit dem FC Barcelona um Mittelfeld-Star Franck Kessié kommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem die Blues in diesem Winter schon ganze sechs Transfers tätigten, soll der Marokkaner Ziyech den Tabellenzehnten der Premier League wohl verlassen. Barca-Trainer Xavi wünscht sich nach dem Abgang von Memphis Depay dem Bericht zu Folge eine weitere Offensiv-Option, hier könnte Ziyech in Spiel kommen.

Kessié ist schon seit längerem in Transfer-Gerüchte verwickelt, zuletzt war ein Tauschgeschäft mit Nicollo Barella ein Thema. Nun könnte es ihn in die Premier League ziehen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ziyech wechselte im Sommer 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Stamford Bridge. Kessié zog es hingegen ablösefrei im vergangen Sommer vom AC Milan zu den Katalanen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 29-Jährige Ziyech kommt in dieser Saison erst auf zehn Spiele in der Premier League. Nicht viel besser sieht es bei Kessié aus, der erst acht Partien in der La Liga absolvierte.