FC Bayern: Lockt Steven Gerrard Sadio Mané nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq?

Was passiert mit Sadio Mané? Eine neue Option im nahen Osten könnte sich für einen möglichen Abgang vom FC Bayern wohl auftun.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané steht beim FC Bayern auf der Verkaufsliste. Zuletzt betonte der Senegalese zwar, sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen zu wollen, ein Abschied aus München gilt dennoch alles andere als ausgeschlossen. Nun könnte sich eine Möglichkeit beim saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq ergeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dort ist seit Montag die Liverpool-Legende Steven Gerrard Trainer und laut CBS Sport soll der Tabellensiebte der Saudi Pro League Interesse an einer Verpflichtung von Mané haben, wenn der 31-Jährige auf dem Markt ist.

Der Offensivstar des FC Bayern München konnte in seinem ersten Jahr an der Säbener Straße die in ihn gesetzten Erwartungen noch überhaupt erfüllen. Mané sorgte selten für positive sportliche Schlagzeilen, eine Verletzung kurz vor der WM in Katar bremste ihn aus, zudem fiel der Flügelspieler neben seinem Formtief mit einem tätlichen Angriff gegen Teamkollege Leroy Sané auf.

WIE GEHT ES WEITER? Doch damit nicht genug: Al-Ettifaq hat dem Bericht zufolge auch Phillipe Coutinho im Visier, der Brasilianer und Gerrard arbeiteten erfolgreich bei Aston Villa in der Premier League zusammen und könnten nun ein Wiedersehen in Saudi-Arabien feiern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mané kommt für den FC Bayern auf 38 Spiele, 12 Tore und sechs Vorlagen.