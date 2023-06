"Klare Message an Bayern München gesendet": Senegal-Legende bricht Lanze für Sadio Mané

Sadio Mané hat es mit seiner Galavorstellung gegen Brasilien nochmal allen gezeigt, findet eine Legende des Senegals.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Bayern stehen die Aktien von Sadio Mané derzeit eher schlecht, die Münchner sollen sogar erpicht darauf sein, ihren Liverpool-Import der Vorsaison schnell wieder abzugeben. Doch nun glänzte er mit zwei Treffern beim 4:2-Sieg des Senegals über Brasilien.

Für Senegals früheren Star El Hadji Diouf, der unter anderem selbst für Liverpool aktiv war, ein klares Indiz dafür, dass Mané nach langer Verletzungspause und anschließender Formkrise wieder auf dem Dampfer ist.

WAS WURDE GESAGT? Diouf sagte nach dem Brasilien-Spiel: "Trotz einer schwierigen Saison hat Sadio jedem gegen Brasilien gezeigt, dass er ein Gewinner ist, denn er weiß, wie man zurückkommt." Diouf betonte: "Er hat eine klare Message an Bayern München gesendet und ganz Europa gezeigt, dass er nicht bereit ist, die Schuhe an den Nagel zu hängen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Ob das den FC Bayern aber beeindruckt, ist offen. Jedenfalls suggerierten mehrere Meldungen der vergangenen Tage, dass Mané in jedem Fall nicht bereit ist, nach nur einem Jahr zu wechseln. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.