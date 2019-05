Ajax Amsterdam: David Neres fällt kurzfristig gegen Tottenham aus, Kasper Dolberg kommt rein

Zunächst sah es aus, als hätte der angeschlagene David Neres den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen. Doch kurz vor dem Anpfiff kam die Ernüchterung.

Amsterdam muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur kurzfristig auf den brasilianischen Nationalspieler David Neres verzichten. Dies teilte der Klub kurz vor dem Anpfiff mit. Kasper Dolberg ersetzt ihn im Dreiersturm der Gastgeber in der Johan Cruijff ArenA.

Neres war am Wochenende bereits angeschlagen, dennoch sollte er ursprünglich am Mittwochabend in der Startelf stehen, wie Ajax zunächst twitterte. Allerdings verletzte sich der 22-Jährige beim Aufwärmen schwerer und fällt damit aus.

Für Neres reicht es nun nicht einmal für einen Platz auf der Ersatzbank. Lassina Traore wird seinen Platz im Kader der Mannschaft von Erik ten Hag einnehmen.

Ajax Amsterdam: Kasper Dolberg rückt ins Sturmzentrum

Neres' Ausfall bedeute keine gute Nachricht für Ajax. Der Angreifer absolviert eine herausragende Saison und steuerte in 50 Pflichtspieleinsätzen für den -Rekordmeister zwölf Tore und 15 Assists bei.

Ersatzmann Kasper Dolberg rückt nun gegen die Spurs in das Sturmzentrum, Dusan Tadic wird dafür Neres auf dem Flügel vertreten.