"Jedes -Team hätte den gleichen Weg wie und Tottenham einschlagen und im CL-Halbfinale stehen können"

Mertesacker: Davon bin ich absolut nicht überzeugt. Ich glaube, dass Ajax in seiner Spielweise einzigartig ist. Derzeit hat man die richtigen Spieler, um die nötigen Rollen auszufüllen. Tottenham hat in der ein bisschen mehr Erfahrung, aber auch die Spurs haben junge Spieler über Jahre entwickelt. Ich sehe keine deutsche Mannschaft, die in diese Rolle hätte schlüpfen könnte. Die Ajax-Spieler sind zu intelligent, zu gut aufeinander abgestimmt. Das ist eine einmalige Geschichte, die ganz schwer zu toppen ist. Es braucht eine ganz besondere Kombination: Trainer, Spieler, das nötige Vertrauen, ein über Jahre entwickeltes System, das in der Jugendarbeit schon gelehrt wird. Und das Vertrauen, dass die jungen Spieler auf diesem Niveau bestehen und sich von Runde zu Runde weiterentwickeln können. Da sehe ich keine deutsche Mannschaft, die das in dieser Intensität und Konstanz tut.