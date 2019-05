Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der Champions League

Zwischen Ajax und Tottenham geht es darum, wer in das Finale der Champions League einzieht. Goal verrät, wie das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

90, ja maximal 120 Minuten, trennen Amsterdam oder vom möglichen Finaleinzug in der UEFA . Beide Teams haben noch die Chance, den Finaltraum zu verwirklichen. Das Rückspiel steigt am Mittwochabend um 21 Uhr in Amsterdam.

Der niederländische Top-Klub Ajax hat in dieser Saison alle überrascht. In der vergangenen Woche holten sie den niederländischen Pokal, in der Liga haben sie noch beste Chancen auf die Meisterschaft und in der Königsklasse haben mit und bereits zwei Top-Teams die Segel streichen müssen. Nun hat Ajax die Chance, auf Basis eines guten Hinspielergebnisses ins Finale von Madrid einzuziehen.

Da haben die Spurs um Trainer Mauricio Pochettino natürlich was dagegen, denn trotz des 0:1 aus dem ersten Duell in London haben sich Lloris und Co. noch nicht aufgegeben. In der Liga lief es zuletzt zwar nicht mehr für den Londoner Stadtklub, dennoch hofft man gegen Ajax unter anderem auf Heung-Min Son.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur in der UEFA Champions League: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie LIVE-STREAM und live im TV sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über einen LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Das Champions-League-Halbfinale in der Übersicht

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM schauen

Für alle in wohnenden Fans gibt es heute gute Nachrichten: Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur kann live im Stream angeschaut werden. Das geht auf nicht nur einem Kanal, sondern es stehen Euch gleich drei Möglichkeiten zur Auswahl bereit.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Seit der Runde der letzten Vier ist die Übertragung der UEFA Champions League eine klare Sache, sodass DAZN die Begegnung Ajax vs. Tottenham heute im LIVE-STREAM übertragen darf.

Die vollen 90 Minuten und eine mögliche Verlängerung sind beim Ismaninger Streamingportal zu sehen. Tobi Wahnschaffe übernimmt am Mittwochabend die Moderation. Kommentiert wird Ajax vs. Tottenham von Uli Hebel, der Experte Benny Lauth an seiner Seite hat und mit ihm zusammen die 90 Minuten aus der Johan-Cruyff-Arena begleiten wird.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Dass DAZN die Begegnung live überträgt, schließt aber auch die Aktivität von Sky nicht aus. Denn Ajax vs. Tottenham ist auch live und in voller Länge im Stream beim Portal Sky Go zu sehen.

Wie sieht die Übertragung am Mittwochabend aus? Ganz einfach, identisch zur TV-Übertragung. Das bedeutet, dass die Kommentatoren, Moderatoren und Experten aus der TV-Übertragung auch im LIVE-STREAM zu sehen sind.

Der Login beim Portal funktioniert kinderleicht, sofern Ihr einen Account bei Sky habt: Einfach die zehnstellige Kennzahl und den PIN online bei Sky Go eingeben und die Champions League live im Stream genießen.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute live im Stream mit Sky Ticket

DAZN und Sky Go sind also die beiden Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Begegnung Ajax vs. Tottenham live im Stream geht - eine weitere Alternative haben wir aber noch auf Lager.

Der Dienst Sky Ticket offeriert jedem Fan die Möglichkeit, sich für einen kurzen Zeitraum dort anzumelden, um unter anderem Ajax vs. Tottenham zu schauen. Das ist von Vorteil, wenn man ein langfristiges Abonnement ablehnt.

Die Mitgliedschaft kostet aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat , danach zahlt Ihr für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute live im TV sehen: So geht's

Das Duell Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur läuft wie bereits in der Vorwoche auch heute Abend live im deutschen Fernsehen. Allerdings müssen wir alle Fans, die auf das Free-TV gehofft haben, leider enttäuschen. Denn Ajax vs. Tottenham wird weder beim ZDF, der ARD, auf RTL oder Sat1 gezeigt / übertragen.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute live im TV bei Sky schauen

Wenn Ihr bereits in der Vorwoche eifrig auf das Duell der beiden Teams in der Königsklasse hingefiebert habt, dann wisst Ihr es möglicherweise schon: Ajax vs. Tottenham wird live im Pay-TV bei Sky gezeigt. Das liegt ganz einfach daran, dass der Unterföhringer Sender als einziger deutscher Kanal die Rechte an der Königsklasse hatte.

Seid Ihr schon so richtig heiß auf die Begegnung in den Niederlanden, dann dürft Ihr sogar schon um 19.30 Uhr Eure TV-Bildschirme anmachen und Euch über 90 Minuten Vorberichterstattung bei Sky freuen. Auf Sky Sport 1 (HD) geht Ihr dann bestens vorbereitet in das Rückspiel des Halbfinales der UEFA Champions League.

Die Voraussetzung, um die Begegnung am Mittwochabend live im TV anschauen zu können, ist der Besitz eines Abonnements bei Sky. Dieses kann in Form von unterschiedlichen Paketen abgeschlossen werden, zu welche Ihr auf der Homepage des Anbieters mehr Infos bekommt.

Weitere, detaillierte Infos zur Übertragung der Champions League live im TV gibt es in einem eigenen Artikel auf unserer Seite .

Das ist jedoch noch nicht alles: Ajax vs. Tottenham läuft nämlich nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern auch noch woanders. Alles weitere erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr die Begegnung Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur nicht zwingend live anschauen müsst, dann könnt Ihr alternativ via LIVE-TICKER auch in der verschriftlichten Berichterstattung mit dabei sein.

Das geht ohne Probleme mit Goal, denn dort wird Ajax vs. Tottenham live im TICKER zur Verfügung stehen. Los geht's um 20.25 Uhr mit den ersten Vorberichten (u.a. die Aufstellungen). Um 21 Uhr rollt dann der Ball und Ihr erfahrt haargenau, wann sich in der Johan-Cruyff-Arena etwas Spannendes tut. Tore, Top-Chancen, Karten und Wechsel verpasst Ihr auf keinen Fall. Und: Das Ganze geht völlig kostenlos!

Mit dieser Aufstellung geht Ajax Amsterdam in die Partie

Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, Dolberg

Bank: Varela, Veltman, Sinkgraven, Huntelaar, Magallan, Lassina Traore, De Wit

Ajax mit zwei Änderungen zum 4:0 im Pokalfinale gegen : Neres und Schöne starten für Huntelaar (Bank) und Kristensen (nicht im Kader).

Im Vergleich zum Hinspiel gibt es eine Änderung bei Ajax: Mazraoui steht statt Veltman (Bank) in der Anfansgelf.

Tadic, Onana und Blind verpassten bei Ajax noch keine CL-Minute 2018/19. Neres und van de Beek kamen zudem in allen Partien zum Einsatz.

Kein Niederländer war bei seinem elften Startelf-Einsatz in der CL so jung wie de Ligt heute (19 Jahre, 8 Monate, 26 Tage).

Das ist die Aufstellung von Tottenham Hotspur

Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose - Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele - Lucas, Son

Bank: Gazzaniga, Davies, Foyth, Dier, Skipp, Lamela, Llorente

Bei Tottenham gibt es ebenfalls zwei Änderungen zum 0:1 in in der Liga: Vertonghen und Wanyama stehen für Dier (Bank) und Davinson Sanchez (nicht im Kader) in der Startelf.

Bei den Spurs gibt es zwei Änderungen zum Hinspiel: Sissoko sowie Son, der seine Gelbsperre abgesessen hat, starten für Llorente (Bank) und Davinson Sanchez.

Moura absolviert heute sein 50. CL-Spiel - für die Spurs ist es seine zwölften Partie, seine ersten 38 bestritt er für PSG.

Bei Tottenham kam hingegen kein Spieler in allen CL-Partien dieser Saison zum Einsatz. Alderweireld, Eriksen, Son und Moura wurden am häufigsten eingesetzt, heute zum elften Mal.

Die Startelf Tottenhams (28 Jahre, 183 Tage) ist im Schnitt über drei Jahre älter als die von Ajax (25 Jahre, 30 Tage).

Die Startelf Tottenhams geht auch mit der Erfahrung von mehr als doppelt so vielen CL-Partien in dieses Rückspiel: Die Spurs kommen auf 328 Einsätze, die Ajax-Spieler auf 157.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt das Spiel zwischen Ajax und Tottenham im TV und im LIVE-STREAM verpasst und wollt deswegen so schnell wie nur möglich die Tore sehen? Das geht am einfachsten mit dem Streamingdienst DAZN.

Dort habt Ihr die Möglichkeit, nur 40 Minuten nach Ende der Partie in Amsterdam die besten Szenen (die Highlights) der Begegnung anzuschauen. Zudem kann jeder DAZN-Kunde die Partie im Re-LIVE anschauen.

Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Ihr auch für die Highlights der Begegnung Ajax vs. Tottenham Kunde beim Ismaninger Unternehmen werden müsst. Zunächst zahlt Ihr dank eines Gratismonats keinen Cent, danach müsst Ihr nur 9,99 Euro monatlich entrichten.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Der Direktvergleich

AJAX (bisher drei Duelle) TOTTENHAM 1 Siege 2 0 Remis 0 1 Niederlagen 1 1 eigene Tore 6

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Das Hinspiel im CL-Halbfinale

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur live: Die Opta-Fakten zur Partie heute