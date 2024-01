Ägypten trifft am Sonntag auf die DR Kongo. Hier erfahrt Ihr, wo das Achtelfinale beim Afrika Cup im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Beim Afrika Cup 2024 steht das Achtelfinale auf dem Programm. Dabei bekommt es Ägypten am Sonntag (28. Januar) mit der Demokratischen Republik Kongo zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Stade Laurent Pokou in San-Pedro als Kulisse der Begegnung zwischen den Pharaonen und den Leoparden. Ägypten und die Demokratische Republik Kongo belegen im FIFA-Ranking vom 21. Dezember den 33. und den 67. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Ägypten vs. DR Kongo im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Ägypten vs. DR Kongo, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Ägypten – DR Kongo Wettbewerb Afrika Cup, Achtelfinale Datum Sonntag, 28. Januar 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stade Laurent Pokou (San-Pedro)

Ägypten vs. DR Kongo im TV und Livestream: Wer überträgt den Afrika Cup heute?

Ägypten vs. DR Kongo im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Ägypten-News

Ägypten ist mit vier Siegen und ebenso vielen Unentschieden seit acht Länderspielen ungeschlagen.

Hierbei endeten alle Auftritte der Elf von Rui Vitória in der Gruppe B mit 2:2.

Die Pharaonen waren gegen Mosambik sowie gegen Ghana mit 1:2 in Rückstand geraten. Am Montag ging es gegen die Kapverden in der Nachspielzeit Schlag auf Schlag. Denn: Nach einer Führung durch Mostafa Mohamed in der 93. Minute glich der Gegner in der 99. Minute aus.

Der jüngste Sieg war Ägypten am 7. Januar bei der Generalprobe für die Afrikameisterschaft mit einem 2:0 gegen Tansania gelungen.

Die Aufstellung von Ägypten:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

DR Kongo-News

Die Demokratische Republik Kongo gewann nur eines ihrer letzten zehn Länderspiele.

Nach einem 2:0 gegen Mauretanien zum Auftakt in der WM-Qualifikation war das Jahr für das Team von Sebastien Desabre mit einem 0:1 gegen den Sudan geendet.

Danach hatten die Leoparden während der Vorbereitung für den Afrika Cup eine Nullnummer gegen Angola und ein 1:2 gegen Burkina Faso erlebt.

Anschließend erreichte die DR Kongo in der Gruppe F 1:1 gegen Sambia sowie gegen Marokko und ein 0:0 gegen Tansania.

Die Aufstellung der DR Kongo

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Ägypten gegen DR Kongo live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 8 Siege Ägypten 6 Siege DR Kongo 5 Unentschieden 1 Letztes Duell Ägypten vs. DR Kongo 2:0 (Afrika Cup, 26. Juni 2013)

Ägypten vs. DR Kongo live anschauen: Nützliche Links