Es ist ein absolutes Spitzenspiel, ein Leckerbissen für jeden Fußballfan - am 12. Spieltag der Serie A kommt es zum Stadtderby zwischen der AC Mailand und Inter Mailand. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 7. November 2021, um 20.45 Uhr im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion. Goal klärt nachfolgend die wichtigsten Fragen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM und fasst alle Infos zusammen.

International läuft es noch nicht wirklich rund bei der AC Mailand, in der Champions League steht der Traditionsklub auf dem vierten Platz der Gruppe B und verliert das Weiterkommen aus den Augen. Dafür scheint die Chance auf die Meisterschaft in der Serie A so groß wie lange nicht. Nach zehn absolvierten Partien finden sich die Rossoneri auf dem zweiten Tabellenplatz wieder und sind noch immer ungeschlagen.

Solch eine weiße Weste kann Inter in der Serie A nicht vorweisen. Zwar steht die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi auf einem respektablen dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf den kommenden Gegner beträgt aber bereits sieben Punkte. Ein Sieg ist also fast schon Pflicht, wenn die Nerazzurri noch ein Wörtchen um den Scudetto mitreden wollen.

Bleibt die AC Mailand in der Liga weiter ohne Niederlage oder fügt der ungeliebte Rivale aus der Modemetropole den Hausherren die erste Pleite der Saison zu? Ein spannendes Match scheint vorprogrammiert. Wo Ihr die Partie am Sonntag im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, hat Goal in den folgenden Absätzen zusammengefasst.

AC Mailand (Milan) vs. Inter Mailand heute live sehen: Das Topspiel der Serie A in der Übersicht

Begegnung: AC Mailand vs. Inter Mailand

Wettbewerb: Serie A

Anpfiff: 7. November, 20:45 Uhr

Austragungsort: Guiseppe-Meazza-Stadion, Mailand

AC Mailand (Milan) vs. Inter Mailand: Ist das Derby heute im Free-TV zu sehen?

Die Rechtelage zu Live-Übertragungen kann durchaus verwirrend sein. Welche Topspiele laufen im frei empfangbaren Fernsehen? Welche Wettbewerbe sind nur mit einem Abonnement zu verfolgen? Goal behält den Überblick und klärt Euch auf.

Seit einigen Jahren sind nur noch wenige Fußballspiele live im Free-TV zu sehen. Das betrifft auch die Begegnung AC Mailand gegen Inter Mailand. Um das Spitzenspiel der Serie A in voller Länge genießen zu können, kommt ihr um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum.

AC Mailand vs. Inter Mailand heute live: Läuft die Serie A auf Sky oder DAZN?

Nun stellt sich die Frage, auf welchen Streamingdienst Ihr zurückgreifen müsst, wenn ihr das Duell von Milan und Inter live und in voller Länge verfolgen wollt - schließlich halten sowohl Sky als auch DAZN Rechte an diversen Wettbewerben.

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky zeigt beispielsweise die englische Premier League sowie die Bundesliga live. Um die Serie A zu sehen, ist jedoch kein Sky-Abo notwendig.

AC Mailand (Milan) vs. Inter Mailand heute live: Der 12. Spieltag der Serie A im LIVE-STREAM

Damit dürfte die Frage nach dem notwendigen Abo bereits beantwortet sein. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Begegnungen der italienischen Meisterschaft live und exklusiv.

Darunter fällt demzufolge auch das Spitzenspiel des 12. Spieltags. Auf welchen Geräten Ihr die Partie verfolgen könnt und wie Ihr euch für ein Abo registriert, verraten wir Euch in den nächsten Absätzen.

AC Mailand (Milan) vs. Inter Mailand heute live sehen: Die Serie A im Abo auf DAZN

Wollt Ihr euch für ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN registrieren, sind nur wenige Schritte notwendig. Besucht zunächst die Website und wählt eine Variante – DAZN bietet Euch zwei Möglichkeiten.

Zum einen könnt Ihr Euch für ein Jahresabo entscheiden. Das bekommt Ihr für 149,99 Euro jährlich, das entspricht ungefähr 12,50 Euro im Monat. Die Alternative wäre das flexiblere Monatsabo, das ihr monatlich beenden könnt. Der Kostenpunkt beträgt 14,99 Euro pro Monat und ist damit ein wenig höher als beim Jahresabo.

AC Mailand vs. Inter Mailand heute live: Spitzensport im LIVE-STREAM auf DAZN

Neben der Serie A hat DAZN zudem noch viele weitere Events für Euch. Ausgewählte Bundesliga-Partien, nahezu alle Spiele der Champions League sowie die französische Ligue 1 und die spanische La Liga sind ebenfalls im Abo enthalten.

Darüber hinaus zeigt DAZN auch die NFL, die NBA und Kampfsport-Events – ein umfangreiches Paket an Live-Sport ist Euch also garantiert. Auf welchem Gerät Ihr die Wettbewerbe verfolgt, ist komplett Euch überlassen – entweder Ihr ladet die App auf Smartphone oder Tablet herunter, loggt Euch im Smart-TV ein oder öffnet einfach den Browser auf Eurem Laptop. Einzig eine stabile Internetverbindung ist zwingend erforderlich.

AC Mailand (Milan) vs. Inter Mailand heute live: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Milan:

Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure - Kessie, Tonali, Krunic - Diaz - Leao, Ibrahimovic

Inter setzt auf folgende Aufstellung:

Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Martinez

AC Mailand (Milan) vs. Inter heute live sehen: Der Vorbericht zum Derby

Das "Derby della Madonnina" zwischen dem AC Mailand und Titelverteidiger Inter Mailand sorgt auch am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) für viel Brisanz in der lombardischen Metropole. Ein Erfolg gegen den Mailänder Stadtrivale würde Milans Chancen auf den ersten Meisterschaftstitel nach mehr als zehn Jahren wesentlich erhöhen. "Das Derby della Madonnina ist im Scudettoduell entscheidend", urteilte die Gazzetta dello Sport.

Die Rossoneri haben bisher zehn Siege aus elf Ligaspielen geholt und zeigen sich selbstbewusst. "Die Stärke dieser Mannschaft ist das Bewusstsein, sie ist jung, aber auch ehrgeizig. Das Derby ist entscheidend für unsere Platzierung, für die Stimmung im Verein und für unsere Träume", sagte Milans Trainer Stefano Pioli.

Das Team hungert nach Erfolgen, zuletzt waren die Rossoneri 2011 Titelträger auf dem Apennin gewesen. Der Coach hofft wieder auf eine starke Leistung seines Lieblingsspielers Zlatan Ibrahimovic, der am vergangenen Sonntag im Duell bei der AS Rom (2:1) sein 400. Tor in nationalen Ligen erzielt hatte. In acht Derbys hat Ibrahimovic acht Treffer geschossen - Pioli hofft, dass ihn der Schwede nicht enttäuschen wird.

Der Tabellendritte Inter liegt in der Serie A vor dem Spiel am Sonntag im San Siro sieben Punkte hinter seinem Rivalen, obwohl er bisher nur ein Ligaspiel verloren hat. Trainer Simone Inzaghi, der den inzwischen zu Tottenham Spurs gewechselten Antonio Conte beerbt hat, hat zwar nicht das Charisma seines Vorgängers, trotzdem steht seine Mannschaft in Europa deutlich besser da als der Stadtrivale.

Durch den 3:1-Sieg bei Sheriff Tiraspol am Mittwoch hat Inter eine gute Ausgangsposition, um das Achtelfinale der Champions League zu erreichen, während Milan nach dem Remis gegen den FC Porto mit nur einem Punkt das Schlusslicht der Gruppe bildet.

"Nach dem Sieg gegen Sheriff müssen wir nur noch unsere physischen und mentalen Kräfte sammeln, denn am Sonntag wartet ein weiteres intensives und wichtiges Spiel auf uns, wir müssen siegen", sagte Inzaghi.

Quelle: SID

AC Mailand vs. Inter Mailand heute live sehen: Die Infos zur Übertragung auf DAZN

Begegnung AC Mailand vs. Inter Mailand Wettbewerb Serie A, 12. Spieltag Datum 7. November, 20.45 Uhr Beginn der Übertragung 20.15 Uhr Moderator Alex Schlüter Kommentator Carsten Fuß Experte Christian Bernhard

AC Mailand vs. Inter Mailand heute: Wo gibt es Highlights und einen LIVE-TICKER?

Für den Fall, dass Ihr am Sonntagabend nicht die komplette Partie schauen könnt, haben wir eine Lösung für Euch. Auch die Highlights sind im Anschluss an die Partie auf der Plattform verfügbar.

Zudem legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Dort bekommt ihr nahezu in Echtzeit die wichtigsten Spielszenen geliefert und könnt schnell nachlesen, wer beim Duell der Mailänder Klubs die Oberhand behält.