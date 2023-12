Abschied im Sommer? Entscheidung über Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München offenbar gefallen

Bleibt Thomas Müller dem FC Bayern München erhalten? Darüber soll nun eine Entscheidung gefallen sein.

WAS IST PASSIERT? Die Entscheidung über die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München ist offenbar gefallen. Wie die Sport Bild berichtet, will der deutsche Rekordmeister mit dem 34-Jährigen in eine weitere Saison gehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wollen die FCB-Verantwortlichen noch vor Weihnachten Nägel mit Köpfen machen und den im Sommer auslaufenden Vertrag Müllers um ein Jahr verlängern.

Die zügige Vertragsverlängerung soll dem Bericht zufolge die Wertschätzung für Müllers Dienste ausdrücken. Die Bayern erhoffen sich zudem, dass so die Führungsachse weiter verstärkt wird.

Nach der Verlängerung mit Manuel Neuer bis 2025 erhalten die Münchner somit mehr Zeit, den Umbruch einzuleiten. Derzeit soll nämlich Unzufriedenheit wegen zu wenigen Führungsspielern im Kader herrschen.

Einem anderen Bericht der Sport Bild zufolge seien die Verantwortlichen des Rekordmeisters der Meinung, dass derzeit keiner die Nachfolge von Manuel Neuer und Müller antreten könnte. Deshalb soll die Mannschaft vor der neuen Saison unter genauer Beobachtung stehen. Namentlich genannt werden Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Müller kam in der laufenden Spielzeit 17-mal zum Einsatz und erzielte zwei Treffer sowie fünf Assists. In den meisten Fällen musste er sich bislang aber mit der Rolle des Jokers zufriedengeben, laut transfermarkt.de stand er lediglich 622 Minuten auf dem Platz.