Vertragsverlängerung? Thomas Müller kündigt Gespräche mit Bayern München an

Verlängert Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern? Nun hat der Offensivspieler Gespräche angekündigt.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft Ende Juni 2024 aus. Nun hat sich der 34-Jährige zu seiner Zukunft geäußert und Gespräche hinsichtlich einer möglichen Verlängerung angekündigt.

WAS WURD GESAGT? "Die gegenseitige Verbundenheit zwischen dem FC Bayern und mir ist enorm. Wir werden Gespräche führen", sagte Müller der Welt und ergänzte: "Schauen wir mal, was passiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Weltmeister von 2014 hatte zuvor bereits angekündigt, seine Karriere nach der laufenden Saison noch nicht beenden zu wollen. Ein Wechsel zu einem anderen Klub käme überraschend.

WIE GEHT ES WEITER?



"Thomas Müller ist eine absolute Ikone, ein absolut verdienter Spieler. Wir alle wünschen uns, dass er seine Karriere bei Bayern auch beendet. Wir führen Gespräche mit ihm, ich bin da auch zuversichtlich und wünsche mir ganz fest, dass der Thomas bei uns bleibt", hatte FCB-Präsident Herbert Hainer vor einer Woche der Bild gesagt.

Müller wechselte 2000 im Alter von elf Jahren von der TSV Pähl zu den Bayern. In der laufenden Saison kam er bislang in 15 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen der Offensivspieler zwei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.