Wie viele Tore hat Thomas Müller in seiner Karriere geschossen? Alle Statistiken von Bayern Münchens Stürmer

Der Angreifer erzielt seit Jahren Tore am Fließband. Wie viele sind es mittlerweile insgesamt?

Thomas Müller ist ein echter "One Club Man": Seine gesamte Profilaufbahn verbrachte der Angreifer beim FC Bayern und hat mittlerweile eine Titelsammlung, wie sie nur wenige deutsche Fußballer vorweisen können.

Müller schaffte 2009 unter Louis van Gaal den Sprung in die erste Mannschaft und war seitdem praktisch immer gesetzt. Ob auf der rechten Außenbahn, hinter einem Stoßstürmer oder in der Spitze – der 33-Jährige ist dank seiner Spielintelligenz in der Offensive vielseitig einsetzbar.

Einer von Müllers großen Vorzügen ist sein ausgeprägter Torriecher. Wie sein legendärer Namensvetter Gerd ist auch Thomas Müller eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse. Kein Wunder also, dass er in den letzten 14 Jahren für Klub und Nationalmannschaft häufig genetzt hat.

Wir zeigen, wie viele Tore Thomas Müller insgesamt auf dem Konto hat.