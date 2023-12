65 Millionen Euro Ablöse! Jürgen Klopp und der FC Liverpool wollen dem FC Bayern wohl auf dem Transfermarkt Konkurrenz machen

Legt Liverpool in der Zentrale nochmal nach? Ein Bayern-Kandidat soll auch in das Visier der Reds geraten sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München könnte im Werben um João Palhinha vom FC Fulham offenbar namhafte Konkurrenz bekommen. Wie die Bild berichtet, zeigt der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp Interesse an dem Mittelfeldspieler.

WAS WURDE GESAGT? Demnach würde der deutsche Rekordmeister mit einem erneuten Angebot für den Portugiesen, dessen Wechsel nach München im Sommer am Deadline Day auf der Zielgeraden geplatzt war, auch wegen des Gedankenspiels der Reds zögern.

Auch Klopp soll laut dem Blatt "ganz dringend" nach einem neuen Sechser suchen. Palhinha würde wohl ungefähr so viel kosten, wie die Bayern vor einigen Monaten schon für ihn hingeblättert hätten. Von 65 Millionen Euro Ablöse war damals die Rede.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit dem Abgang von Fabinho nach Saudi-Arabien hat Liverpool durchaus Probleme im zentralen Mittelfeld. Zuletzt war Neuzugang Wataru Endo, der vom VfB Stuttgart gekommen war, häufiger in der Startelf zu finden. Das liegt auch an Thiagos erneuter Verletzung.

Liverpool-Reporter David Lynch hatte zuletzt allerdings berichtet, dass Liverpool entgegen der Bild-Informationen nicht mehr um Palhinha buhlen würde. Stattdessen deute alles auf einen Zweikampf zwischen den Bayern und dem FC Arsenal hin.

Schon im Tauziehen um Declan Rice hatten sich die Gunners vor der Saison gegen den Abo-Meister durchgesetzt.

