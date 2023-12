Der aktuelle Stand bei den Transferkandidaten des FC Bayern: Clement Lenglet, Ronald Araujo und João Palhinha

Die Bayern schauen sich auf dem Transfermarkt um. Das ist der Stand bei Clement Lenglet, Ronald Araujo und João Palhinha.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern wird seit einiger Zeit mit Clement Lenglet (Aston Villa), Ronald Araujo (FC Barcelona) und João Palhinha (FC Fulham) in Verbindung gebracht. Nun gibt es ein Update zu den drei Personalien.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Sky erfahren haben will, ist Lenglet auf der erweiterten Liste des FC Bayern zu finden, allerdings sei der 28-jährige Franzose kein heißes Thema.

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Aston Villa läuft nach dieser Saison aus. Allerdings kommt Lenglet beim Klub aus Birmingham überhaupt nicht zum Zug. Seine magere Bilanz in der laufenden Saison: Fünf Pflichtspiele, null Tore, null Assists.

Araujo, der in Barcelona noch bis 2026 unter Vertrag steht und in der laufenden Saison in 13 Pflichtspielen eingesetzt wurde, wurde zuletzt von verschiedenen Medien als Wunschkandidat von Bayern-Trainer Thomas Tuchel bezeichnet.

Nächstes Spiel Bundesliga SGE FCB Spielvorschau

Der Barça-Innenverteidiger sei weiterhin interessant für den deutschen Rekordmeister, berichtet Sky. Erste Gespräche mit dem 24-jährigen Nationalspieler Uruguays sollen bereits stattgefunden haben, die Münchner seien noch dran.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Derweil sei das Interesse an Fulhams Palhinha erkaltet. Die Bayern-Bosse werden demnach im Winter eher keinen zweiten Versuch unternehmen, den portugiesischen Mittelfeldspieler nach Deutschland zu lotsen.

"Das ist nicht in meinem Kopf, ich bin ganz ruhig. Ich denke nicht viel darüber nach, was als nächstes kommt", hatte der 28-Jährige, der in London bis 2028 unter Vertrag steht und in dieser Saison 14 Partien mit zwei erzielten Toren absolviert hat, kürzlich gegenüber DAZN erklärt.