"Chance meines Lebens": Wunschspieler des FC Bayern spricht über Transfer

João Palhinha stand kurz vor einem Transfer von Fulham zum FC Bayern. Nun spricht er über den geplatzten Deal.

WAS IST PASSIERT? João Palhinha vom FC Fulham hat den im vergangenen Sommer möglichen Wechsel zum FC Bayern München als "Chance meines Lebens" bezeichnet.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann nicht lügen: Es war die Chance meines Lebens, die sich mir geboten hat", sagte Palhinha im Podcast 'Fulham Fix'. "Wenn etwas wie Bayern in deinem Leben passiert, kannst du an nichts anderes mehr denken", ergänzte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kurz vor Ende der Transferperiode wollte der FCB den Portugiesen als Verstärkung für das defensive Mittelfeld holen, doch der Deal scheiterte auf der Zielgeraden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Mit der verpassten Gelegenheit hat sich der 28-Jährige allerdings abgefunden - und hofft wohl insgeheim auf ein Aufflammen des Bayern-Interesses. "Ich weiß nicht, ob das nochmal passieren wird oder nicht", gestand er. "Ich will einfach nur meine Arbeit machen, so wie ich es bisher getan habe", ergänzte er und schob nach: "Was passieren soll, wird auch passieren."