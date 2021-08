3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der 5. Spieltag übertragen

Die 3. Liga bestreitet eine englische Woche. Wo sind die Spiele am Dienstag und Mittwoch zu sehen? Die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga absolviert eine englische Woche. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Partien des 5. Spieltags im TV und LIVE-STREAM.

Schon seit Ende Juli ist die 3. Liga im Spielbetrieb, nun steht die erste englische Woche der Saison auf dem Programm. Der 5. Spieltag wird am Dienstag und Mittwoch ausgespielt, fünf Partien finden pro Tag statt.

Eine der Highlightpartien ist das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Tabellenführer 1. FC Magdeburg am Mittwoch. Doch wo werden die Spiele überhaupt gezeigt? Sind die Partien auch im Free-TV zu sehen?

Der 5. Spieltag der 3. Liga: Goal hat die Infos zur Übertragung.

3. Liga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Begegnung 24.08.2021 | 19 Uhr 1860 München vs. Viktoria Köln Waldhof Mannheim vs. SV Meppen Hallescher FC vs. 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau vs. Viktoria Berlin SC Verl vs. Eintracht Braunschweig 25.08.2021 | 19 Uhr VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II MSV Duisburg vs. SV Wehen Wiesbaden TSV Havelse vs. Türkgücü München 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg SC Freiburg II vs. Würzburger Kickers

3. Liga, 5. Spieltag: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt die Spiele der 3. Liga live sehen? Dann gibt es hier die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

MagentaSport, ARD und Co.: So wird die 3. Liga übertragen

Die Übertragungsrechte an allen 380 Spielen der 3. Liga hält die Deutsche Telekom. Über das Sportangebot MagentaSport werden alle Spiele einzeln und in der Konferenz gezeigt. Bei MagentaSport handelt es sich jedoch um ein kostenpflichtiges Angebot.

Im Gegensatz zur 1. und 2. Bundesliga werden aber auch regelmäßig Spiele der 3. Liga im Free-TV gezeigt. Die ARD zeigt an jedem Wochenende ausgewählte Spiele in den dritten Programmen bei NDR, SWR, WDR, MDR und so weiter. Um welche Spiele es sich dabei handelt und auf welchen Sendern übertragen wird, wird meist kurzfristig entschieden.

Doch wie sieht es mit den Partien der englischen Woche aus? Sind auch diese zumindest teilweise im Free-TV zu sehen?

3. Liga, 5. Spieltag: Alle Spiele exklusiv bei MagentaSport

Die Antwort lautet: nein! Die Spiele dieser englischen Woche der 3. Liga sind im TV ausschließlich bei MagentaSport zu sehen. Die dritten Programme der ARD zeigen am Vorabend meist Regionalsendungen für ihr Sendegebiet, die nicht für einen normalen Drittligaspieltag weichen müssen.

3. Liga, 5. Spieltag: Die Kosten für MagentaSport

MagentaSport ist ein Angebot der Deutschen Telekom, kann aber von jedem gebucht werden, unabhängig vom Internetanbieter. Wer bereits Telekom-Kunde ist, kann MagentaSport im Jahresabo für 4,95 Euro monatlich hinzubuchen.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom hat, der hat zwei Möglichkeiten, um MagentaSport zu abonnieren. Entweder im Monatsabo für 16,95 Euro oder im Jahresabo für einen vergünstigten Monatspreis in Höhe von 9,95 Euro. Mit MagentaSport habt Ihr nicht nur Zugriff auf die Spiele der 3. Liga, sondern auch auf sämtliche Partien der Frauen-Bundesliga, der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie der Basketball-Bundesliga BBL.

MagentaSport kann auf vielen verschiedenen Geräten genutzt werden. Ganz klassisch steht MagentaSport über den Browser am Computer zur Verfügung, außerdem gibt es die App für den Smart-TV oder verschiedene TV-Sticks. Im LIVE-STREAM seht Ihr MagentaSport auch auf Euren mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet. Alle Infos zu MagentaSport findet Ihr auch unter diesem Link.

3. Liga, 5. Spieltag: OneFootball bietet die Spiele einzeln und ohne Abo im LIVE-STREAM an

Wer nur ein bestimmtes Spiel der 3. Liga sehen will, für den ist ein Abo natürlich ziemlich unflexibel. Seit dieser Saison gibt es daher eine Lösung, die jedem Fan entgegenkommen sollte. Denn die Fußball-Plattform OneFootball hat mit der Telekom eine Kooperation abgeschlossen. Ab sofort sind die Spiele der 3. Liga einzeln im LIVE-STREAM bei OneFootball buchbar, ohne irgendein Abonnement abschließen zu müssen.

Jedes Drittligaspiel bei OneFootball kostet 2,99 Euro - bei rund vier Spieltagen pro Monat ist das für Fans, die nur ihre Mannschaft sehen wollen, eine kostengünstige Alternative zu MagentaSport. Einen Haken allerdings gibt es: Aktuell ist der Service nur in der App von OneFootball für Smartphone oder Tablet nutzbar. Eine Buchung über die Webseite ist in Arbeit, aber noch nicht verfügbar.

Was müsst Ihr also tun? Ihr ladet Euch die App von OneFootball herunter. Dann geht ihr in den "Spiele"-Tab und wählt die entsprechende Begegnung aus, die Ihr buchen wollt. Dort wechselt Ihr dann vom "Übersicht"- in den "Stream"-Tab, wo ihr das Spiel kaufen könnt. Die Abrechnung der Kosten erfolgt über Euren Appstore.

3. Liga: Die Übertragung des 5. Spieltags im Überblick