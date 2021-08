MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM

Am fünften Spieltag der 3. Liga kommt es zur Partie Wehen Wiesbaden gegen den MSV Duisburg. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell live verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht die erste englische Woche an. Am Mittwoch, den 25. August, trifft der MSV Duisburg auf den SV Wehen Wiesbaden. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Daheim ist der MSV in dieser Saison noch ungeschlagen und wird dies gegen Wiesbaden so beibehalten wollen.

Der kommende Gegner steht allerdings in der Tabelle deutlich besser da und ist nach vier Spieltagen bislang noch ohne Niederlage. Zwei Siege und zwei Unentschieden stehen bis dato zu Buche. Wiesbaden kommt also mit breiter Brust nach Duisburg und wird die Schauinsland-Reisen-Arena erobern wollen. Mit nur einem Gegentor stellen die Gäste zwar die beste Defensive der Liga, nur drei erzielte Treffer sprechen allerdings auch Bände.

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden: Die 3. Liga heute live - alle Infos zum Spiel

Wettbewerb 3. Liga | 5. Spieltag Begegnung MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden Anpfiff 25. August, 19.00 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV

Anders als viele andere Begegnungen der 3. Liga wird Duisburg gegen Wiesbaden nicht im Free-TV ausgestrahlt. Stattdessen könnt Ihr die Partie beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaSport verfolgen.

Dafür ist ein Abonnement notwendig. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, erfahrt Ihr hier. Allerdings könnt Ihr auch ein einzelnes Abonnement abschließen. Seit Kurzem hat Magenta eine Kooperation mit Onefootball. Diese ermöglicht es Euch, ein Spiel Eurer Wahl anzuschauen, und zwar für 2,99 Euro. Solltet Ihr also nur an der Partie Duisburg gegen Wiesbaden interessiert sein, könnt Ihr dies über die Onefootball-App tun.

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung stellt Euch Magenta auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dafür benötigt Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät. Über Euer Handy seid ihr beispielsweise in der Lage, das Spiel über die Onefootball App als LIVE-STREAM zu verfolgen. Hier erfahrt Ihr, wie genau es funktioniert.

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 25.04.2021 3. Liga Wehen Wiesbaden MSV Duisburg 0:3 12.12.2020 3. Liga MSV Duisburg Wehen Wiesbaden 4:1 11.03.2017 3. Liga MSV Duisburg Wehen Wiesbaden 0:1 16.09.2016 3. Liga Wehen Wiesbaden MSV Duisburg 3:0 23.05.2015 3. Liga Wehen Wiesbaden MSV Duisburg 1:0

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV MagentaSport LIVE-STREAM MagentaSport

MSV Duisburg vs. Wehen Wiesbaden heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen:

Die mögliche Aufstellung des MSV Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Gembalies, Steurer, Kwadwo - Stierlin, Frei - Ajani, Bakir, Pusch - Bouhaddouz

Die mögliche Aufstellung von Wehen Wiesbaden:

Stritzel - Mockenhaupt, Stanic, Carstens - Goppel, Jacobsen, Taffertshofer, Thiel - Wurtz, Prokop - Nilsson