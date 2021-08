Der Hallesche FC (Halle) schlägt Kaiserslautern: Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

In der 3. Liga setzte sich der Hallesche FC gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Hier gibt es das Spiel zum Nachlesen im TICKER.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Nur drei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen 1860 München verloren die Roten Teufel am 5. Spieltag beim Halleschen FC mit 0:1 (0:1).

Den entscheidenden Treffer für die Sachsen-Anhaltiner erzielte Tom Zimmerschied (19.). Kaiserslautern steckt mit vier Punkten weiterhin im Tabellenkeller fest, während Halle mit nun zehn Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz springt.

Das Duell zwischen Halle und Kaiserslautern gab es bei Goal hier im ausführlichen LIVE-TICKER.

Halle vs. Kaiserslautern im LIVE-TICKER

Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern 1:0 Tore 1:0 Zimmerschied (19.) Aufstellung Halle Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Zimmerschied (84. Titsch-Rivero), Herzog (70. Shcherbakovski), Samson, Guttau (78. Derstroff), Eberwein - Boyd Aufstellung Kaiserslautern Raab - Hercher (76. Gözütok), Tomiak, Senger, Schad (46. Zuck) - Winkler (46. Sessa), Zimmer, Wunderlich, Klingenburg, Redondo (65. Hanslik) - Kiprit (65. Huth) Gelbe Karten Zimmerschied (39.) - Wunderlich (11.), Winkler (15.), Redondo (43.), Tomiak (79.), Raab (90.+6)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Am Ende eines absolut kampf-betonten Fußballspiels steht der HFC als glücklicher Sieger dar und darf einen 1:0-Erfolg gegen Kaiserslautern feiern. Spielerisch konnten beide Teams nach dem Seitenwechsel nicht darauf aufbauen, was sie noch phasenweise im ersten Durchgang zeigen konnten. Stattdessen gab es überhaupt keinen Spielfluss und das Bild wurde von Verletzungen und Auswechslungen gezeichnet. Kurz vor Schluss warf Kaiserslautern nochmal alles nach vorne, ohne jedoch das nötige Spielglück zu haben. HFC-Keeper Müller musste nur ein einziges Mal zupacken. Ich bedanke mich für ihr Interesse, am Wochenende geht dann die englische Woche in Liga drei in die zweite Runde!

90.+7 | Und Halles Raab kassiert Gelb für Zeitspiel

90.+6 | Raab sieht für einen Check gegen Boyd Gelb.

90.+3 | Müller muss zupacken! Lautern lässt den Ball entlang des Strafraums laufen, bis aus halblinker Position Hanslik zum Schuss kommt! Müller ist aber schnell unten und hat den Schuss sicher.

90. | Sechs Minuten Nachspielzeit gibt es!

89. | Sessa steht auf der rechten Seite zum Eckball bereit. Der Linksfuß zieht die Kugel lang auf den zweiten Pfosten, aber zu lang! Tomiak kommt zwar zum Kopfball, da ist der Ball aber schon hinter der Torauslinie.

87. | Der Schlussspurt Kaiserslauterns läuft, es geht jetzt über das lange Eisen. Die feine Klinge wird ja in der 3. Liga ohnehin öfter mal zu Hause vergessen.

84. | Jetzt soll die Führung verteidigt werden, der Torschütze geht vom Platz. Zimmerschied macht Platz, Titsch-Rivero kommt.

82. | Das ist der erste gute Angriff der Gäste seit der Anfangsphase! Lautern spielt es schnell und geradlinig auf der linken Außenbahn, wo Huth die Flanke vor das Tor schlägt. Im Rücken der Abwehr läuft am zweiten Pfosten Zimmer ein und kann den Volley nehmen, jagt den Schuss aber in den Abendhimmel!

79. | Und jetzt ist Tomiak fällig, am Ende macht es die Summe der Fouls beim Defensivmann der Gäste.

78. | Halle bringt Derstroff noch für Guttau.

76. | Beim FCK kommt Gözütok für Hercher auf das Feld.

74. | Wird Zimmerschied heute Abend mit seinem Tor zum Matchwinner? Bislang könnten wir nicht weiter von einem weiteren Treffer in dieser Partie entfernt sein.

70. | Für Herzog geht es nach seiner Behandlung nicht mehr weiter, dafür ist jetzt Shcherbakovski auf der Platte.

68. | Diese zweite Halbzeit ist eine einzige Unterbrechung. Jetzt ist es Herzog, der von den Physios betreut werden muss. Außerdem wird es gleich den ersten Wechsel bei den Hausherren geben.

65. | Wieder wird bei den Gästen doppelt ausgetauscht. Kiprit verabschiedet sich wohl mit Kopfschmerzen vom Feld, ebenso Redondo, der heute keinen guten Abend erwischt hat. Huth und Hanslik sind jetzt mit von der Partie.

64. | Was ist hier denn los? Der Freistoß kommt von der linken Seite in die Box, wieder rappelt und wieder ist Tomiak beteiligt. Lauterns Sechser und Nietfeld rauschen mit den Köpfen zusammen! Fußball ist Kontaktsport, meine Damen und Herren!

63. | Rumms, wieder kracht es hier! Tomiak geht im Sprintduell um den Ball nur auf den Körper von Zimmerschied und rammt seinen Gegenspieler ins Seitenaus! Es gibt den Freistoß für die Hausherren, die Verwarnung bleibt aus.

60. | Kaiserslautern bekommt den Eckball verweigert. Die erste Fehlentscheidung des Unparteiischen Koslowski, denn Nietfeld war klar als letzter Mann mit dem Kopf am Ball. Wir machen weiter mit Abstoß HFC.

57. | Im Moment gibt es sehr wenig Spielfluss. Beide Teams hauen sich in den Zweikämpfen rein, immer wieder bleiben Spieler liegen. Jetzt ist es Wunderlich, der den Ellenbogen von Zimmerschied in die Bauchregion bekommt und durchpusten muss.

54. | Doch jetzt ist Kiprit mit dem Kopfball zur Stelle! Wunderlich schlägt die Flanke vom linken Flügel mit Schnitt zum Tor hin, am Fünfer setzt sich Kiprit durch und kommt zum Abschluss, setzt den Ball aber über die Latte.

52. | Kiprit ist zurück auf dem Feld, richtig rund läuft er aber noch nicht. Mit den Händen auf die Knie gestützt muss er nochmal schwer durchatmen. Abwarten, ob er weitermachen kann.

49. | Zusammenprall zwischen Kastenhofer und Kiprit. Der Innenverteidiger des HFC steht schon wieder, während der Stürmer des FCK am Spielfeldrand behandelt werden muss.

46. | Doppelwechsel von Lautern-Coach Antwerpen. Sessa und Zuck ersetzen Winkler und Schad.

Pause | Der HFC führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen Kaiserslautern, obwohl die Gäste den besseren Start erwischt und mit Tempofußball den Takt vorgegeben haben. In der Folge legten die Hausherren aber an Ballsicherheit zu und wurden immer dominanter, bis Zimmerschied sehenswert zur Führung traf. Der HFC hätte gut und gerne nachlegen können, scheiterte aber mehrmals mit sehr guten Torchancen.

45. | Ein Tor, eine Verletzungsunterbrechung, das macht in Summe drei Minuten Nachspielzeit.

43. | Der Nächste, bitte. Redondo schmeißt aus Frust über seinen eigenen technischen Fehler den Ball weg. Wieder zückt Koslowski Gelb.

41. | Das sah böse aus! Nach einem langen Ball kollidieren Kiprit, Kreuzer und Schlussmann Müller in der Luft - mit dem schlechtesten Ende für Kreuzer, der in der Luft um 180 Grad gedreht wird und auf dem Kopf aufschlägt. Er muss behandelt werden.

39. | Jetzt trifft es den Torschützen und damit den ersten Hallenser. Zimmerschied kommt im Zweikampf zu spät und sieht in der Folge den Gelben Karton.

36. | Der HFC muss hier das zweite Tor machen! Herzog fängt einen Vertikalball von Lautern ab und macht es selbst besser - sein Ball in die Tiefe findet den Torschützen. Zimmerschied läuft auf den Kasten zu und drückt aus 16 Metern ab, doch Raab taucht schnell ab und holt den Schuss unten links raus! Der zweite Ball landet bei Eberwein, der direkt abzieht. Dann ist es aber Tomiak, der für seinen Keeper auf der Linie rettet!

33. | Eine Viertelstunde ist der Führungstreffer der Hausherren jetzt her. Wir müssen aber mit Ernüchterung feststellen, dass die Qualität des Spiels seitdem im Minutentakt schwächer wird.

30. | Rund 300 Fans sind heute Abend aus Kaiserslautern angereist, die gehen aber gegen die Kulisse der Heimfans bislang komplett unter.

28. | Geht was über einen Standard für Lautern? Nein! Stattdessen kann Halle nach Eckball den Konter fahren, noch vor der Mittellinie packt Zimmer aber eine starke Grätsche aus und nimmt Zimmerschied den Ball ab.

25. | So gut die Anfangsphase des FCK auch war, muss man den Gästen natürlich den Vorwurf machen, selbst nicht in Führung gegangen zu sein. Und seit dem Gegentreffer ist die Leichtigkeit im Spiel von Lautern verloren gegangen.

22. | Jetzt ist auch das Stadion wieder da, weil das Feuerwerk auf dem Platz abgebrannt wird! Der HFC kontert eine bärenstarke Anfangsphase der Gäste und hat die Führung im Rücken.

19. | Was für eine Hütte von Zimmerschied! Boyd macht den Ball vor dem gegnerischen Strafraum fest und gibt auf Eberwein weiter. Der wird von zwei Gegenspielern gestellt, legt aber im richtigen Moment für Zimmerschied auf. Rechts vor dem Strafraum drückt er ab und jagt die Kugel aus 20 Metern rechts oben unter die Latte!

TOOOR! Hallescher FC vs. 1. FC Kaiserslautern 1:0 | Torschütze: Zimmerschied

15. | Damit ist der FCK jetzt in einer kniffligen Situation, weil auch Winkler für ein taktisches Foul die Gelbe Karte sieht. Damit sind zwei von drei zentralen Mittelfeldspieler der Gäste verwarnt.

14. | Lautern kontert gnadenlos über die rechte Seite, Hercher geht im Sprint an zwei Gegenspielern und serviert den Ball in die Box. Kiprit und Wunderlich laufen ein, verpassen die Hereingabe aber deutlich! Da war mehr drin.

11. | Der HFC bricht im Mittelfeld durch, Wunderlich hängt hinterher und packt gegen Eberwein die Sense aus. Das ist die erste Gelbe Karte im Spiel.

9. | Kaiserslautern erwischt den besseren Start, doch jetzt melden sich auch die Hausherren mit ihrer ersten Ecke an. Der Ball kommt von der rechten Seite und findet Nietfeld, der den Kopfball aber unkontrolliert neben den linken Pfosten setzt.

6. | Boyd rettet auf der Linie! Die zweite Ecke nach Wiederbeginn bringt Wunderlich von der linken Seite und es wird chaotisch. Senger fällt der Ball vor die Füße und er hält aus sechs Metern drauf, doch Boyd reißt auf der Linie den Kopf hoch und lenkt den Ball über die Latte.

4. | Nach guten zwei Minuten machen wir weiter. Lautern spielt frei auf und Zimmer nimmt sich einfach mal den Distanzschuss aus 25 Metern. Der Schuss wird zur Ecke abgeblockt.

2. | Ganz viel sehen wir von den Angriffsbemühungen der Gäste nicht. Die HFC-Fans haben Feuerwerk mitgebracht und dieses mit dem Anpfiff gezündet. Schiedsrichter Koslowski unterbricht die Partie.

1. | Es geht los!

Vor Beginn | Vor diesem 5. Spieltag stellen die Roten Teufel mit nur drei geschossenen Toren eine der schwächsten Offensiven der Liga - bis zum Sieg am 4. Spieltag blieb Lautern über 270 Minuten ohne eigenen Treffer.

Vor Beginn | Nach drei sieglosen Partien zum Saisonauftakt hat der 1. FCK am vergangenen Wochenende den ersten Dreier der Spielzeit geholt. Gegen 1860 München gab es auf dem Betzenberg einen souveränen 3:0-Heimsieg. Derweil feierte der HFC einen 1:0-Auswärtssieg und beendete damit die Erfolgsserie von Viktoria Berlin.

Vor Beginn | Einen optimalen Saisonstart haben beide Mannschaften nicht hingelegt. Der Hallesche FC hat bislang zwei Siege eingefahren und steht mit insgesamt sieben Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Etwas schlechter sieht es bei Lautern aus, das erst vier Zähler geholt hat.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 5. Spieltags zwischen Halle und Kaiserslautern.

Halle vs. Lautern: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung vom Halleschen FC:

Halle: Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Zimmerschied, Herzog, Samson, Guttau, Eberwein - Boyd

Never change a winning Team? Scheint so … 👆 Unsere Mannschaft im Heimspiel gegen @Rote_Teufel. Anpfiff 19 Uhr. #HFC pic.twitter.com/ECFiHZsNet — Hallescher FC (@HallescherFC) August 24, 2021

Kaiserslautern setzt auf folgende Aufstellung:

Kaiserslautern: Raab - Hercher, Tomiak, Senger, Schad - Winkler, Zimmer, Wunderlich, Klingenburg, Redondo - Kiprit

Halle vs. Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Halle vs. Kaiserslautern heute ... ... im TV MagentaSport ... im LIVE-STREAM MagentaSport ... LIVE-TICKER Goal

In der 3. Liga wird heute der 5. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Halle und Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Halle vs. Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung am vierten Spieltag übernommen. Die Sachsen-Anhaltiner gewannen gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (2:0).

"Ich bin ehrlich gesagt unzufrieden mit der Art, wie wir mit unseren vielen Konterchancen umgegangen sind und uns am Schluss noch fast das Leben schwer machen", resümierte FCM-Coach Christian Titz bei MagentaSport. So sah es auch Torschütze Jan-Luca Schuler: "Da war schon ein wenig Glück dabei, dass der Ball da so zu mir durchrutscht." Schuler (29.) und Sirlord Conteh (36.) stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Orhan Ademi (90.+2) gelang das Anschlusstor für die Zebras.

Die Spitzenposition verpasste Borussia Dortmund II durch das torlose Remis gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die Würzburger Kickers warten indes weiter auf den ersten Sieg. Die Mainfranken kamen im Duell der Zweitliga-Absteiger am Sonntag gegen den VfL Osnabrück über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Schwer tat sich der SV Wehen Wiesbaden, um gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht TSV Havelse zu einem 2:1 (0:0) zu kommen, zumal man 39 Minuten in Unterzahl agieren musste. Der SVWW verbesserte sich auf Tabellenplatz vier, die Niedersachsen kassierten die vierte Niederlage im vierten Spiel. Gustav Nilsson (66./90.+3, Foulelfmeter) war der Matchwinner für Wehen.

Bereits am Freitag war die Siegesserie von Aufsteiger Viktoria Berlin gerissen. Nach dem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen und der Tabellenführung kassierten die Berliner durch ein 0:1 (0:1) gegen den Halleschen FC die erste Saisonniederlage.

Den ersten Saisonsieg feierte der 1. FC Kaiserslautern durch das 3:0 (2:0) gegen 1860 München. "Man heute gesehen, dass wir Bock auf Fußball haben", betonte Lauterns Kapitän Jean Zimmer, der mit zwei Torvorlagen einen großen Verdienst am Sieg hatte, bei MagentaSport.

Eintracht Braunschweig gewann gegen den FSV Zwickau mit 2:0 (1:0). Weiter auf Talfahrt befindet sich Viktoria Köln nach dem 2:3 (0:3) gegen Waldhof Mannheim. Zwei Tore für die Kurpfälzer erzielte Neuzugang Marc Schnatterer (31./45.). Der SV Meppen setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den SC Verl durch, Türkgücü München gewann gegen den weiter sieglosen Aufsteiger SC Freiburg II mit 3:0 (0:0).

Halle vs. Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Das Drittliga-Duell im Überblick