VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II: Das Drittligaduell live im TV und LIVE-STREAM

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück empfängt die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live schauen könnt.

Der VfL Osnabrück empfängt unter der Woche am 25. August um 19 Uhr die Zweitvertretung von Borussia Dortmund an der Bremer Brücke. Während der Zweitliga-Absteiger Osnabrück bislang in der Liga zu kämpfen hat, schwebt der BVB II auf Wolke sieben.

Denn nach vier Spieltagen ist Dortmund II eine von drei ungeschlagenen Mannschaften. Die Bilanz: zwei Siege, zwei Unentschieden und acht von zwölf möglichen Punkten. Beim Zweitliga-Absteiger aus Osnabrück sieht es deutlich anders aus. Nach vier Spieltagen stehen magere vier Punkte zu Buche, aktuell rangiert man auf dem 14. Platz.

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II: Die Übersicht

Wettbewerb 3. Liga | 5. Spieltag Begegnung VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II Anpfiff 25. August, 19 Uhr Ort Bremer Brücke (Osnabrück)

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II: Kommt das Drittligaduell im TV?

Leider wird die Begegnung zwischen den Veilchen und dem BVB II nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Um die Partie verfolgen zu können, müsst Ihr auf das Angebot von MagentaSport zurückgreifen.

Dieses ist allerdings nicht kostenlos. Die Telekom bietet mit dem hauseigenen Pay-TV-Sender alle Partien der 3. Liga an. Welche Abonnement-Modell es dabei genau gibt, könnt Ihr Euch unter diesem Link anschauen. Darüber hinaus hat Magenta eine Kooperation mit der Fußball-App Onefootball. Diese ermöglicht es Euch, auch ein Abo für nur ein Spiel abzuschließen.

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II: Die 3. Liga im LIVE-STREAM schauen

Die eben angesprochene Kooperation bezieht sich auf den LIVE-STREAM von MagentaSport, den Onefootball direkt von MagentaSport bezieht. Um darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr die Onefootball-App auf Eurem Handy oder Endgerät. Anschließend sucht Ihr die Partie heraus und klickt auf das dortige Angebot des LIVE-STREAMS.

Um den LIVE-STREAM schauen zu können, ist logischerweise ein internetfähiges Endgerät nötig, zudem eine stabile Internetverbindung. Genauere Details zur Kooperation und wie das Ganze funktioniert, findet Ihr hier .

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II heute live: Die Spielpläne der Mannschaften

VfL Osnabrück:

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 25.08.2021 3. Liga VfL Osnabrück Borussia Dortmund II 28.08.2021 3. Liga Türkgücü München VfL Osnabrück 06.09.2021 3. Liga VfL Osnabrück Viktoria Köln 12.09.2021 3. Liga Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück 18.09.2021 3. Liga VfL Osnabrück SV Meppen

Borussia Dortmund II:

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 25.08.2021 3. Liga VfL Osnabrück Borussia Dortmund II 29.08.2021 3. Liga Borussia Dortmund II MSV Duisburg 05.09.2021 3. Liga TSV Havelse Borussia Dortmund II 11.09.2021 3. Liga Borussia Dortmund II 1.FC Magdeburg 20.09.2021 3. Liga SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund II

Bundesliga am Samstag verpasst? Die Übertragung der Highlights auf DAZN

DAZN bietet einiges an Sport. Neben enorm viel Fußballunterhaltung finden sich auch viele andere Sportarten auf der Streamingplattform. Dazu gehören unter anderem Basketball, American Football, Handball oder zum Beispiel auch Darts. Allerdings ist diese Programmvielfalt nicht umsonst.

Bei DAZN könnt Ihr zwischen zwei Abo-Modellen wählen. Entscheidet Ihr Euch für das monatliche Abonnement für 14,99 Euro? Oder findet Ihr das Jahresabo für den einmaligen Preis von 149,99 Euro attraktiver (umgerechnet rund 12,50 Euro monatlich)? Solltet Ihr DAZN ausprobieren wollen, könnt Ihr dies mit dem kostenlosen Probemonat tun. Den Link dazu findet Ihr hier.

Des Weiteren gibt es bei DAZN nun auch wieder einige Bundesliga-Highlights zu sehen. Um genau zu sein die Höhepunkte der Nachmittagsspiele des Bundesliga-Samstag. Bereits kurz nach Abpfiff ab 17.30 könnt Ihr die Zusammenfassungen bei DAZN abrufen. Außerdem hat sich DAZN auch die TV-Rechte an einigen ausgewählten Bundesliga-Spielen sichern können.

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV MagentaSport LIVE-STREAM MagentaSport

VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen:

Die mögliche Aufstellung des VfL Osnabrück:

Kühn - Traore, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - Klaas, Taffertshofer, Kunze - Bertram, Higl, Heider

Die mögliche Aufstellung von Borussia Dortmund II:

Unbehaun - Papadopoulos, Maloney, Dams - Pfanne - Pasalic, Raschl, Pherai, Knauff - Tigges, Tachie