Die 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In der 2. Bundesliga steht heute um 15.30 Uhr der 33. Spieltag auf dem Programm. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Saison in der 2. neigt sich dem Ende zu und es sind noch einige Entscheidungen offen. Die Partien am 33. Spieltag werden - wie jedes Jahr - allesamt um 15.30 Uhr angestoßen und bieten sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller Spannung.

Während Arminia Bielefeld bereits als Meister feststeht, könnte sich der mit einer Niederlage gegen den HSV aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Der möchte derweil gegen den Fünfzehnten aus Nürnberg Platz zwei verteidigen.

Die heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 33. Spieltages in der Übersicht

Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Während in der Bundesliga gleich drei Anbieter Übertragungsrechte für die 306 Spiele ergattern konnten, ist die Rechtelage in der 2. Bundesliga übersichtlich. So überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Spiele der zweithöchsten deutschen Spieklasse live und exklusiv. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender zeigt / übeträgt heute alle Partien in der Konferenz und im Einzelspiel .

Einen Haken gibt es jedoch: Um die Spiele der 2. Bundesliga sehen zu können, ist ein Abonnement von Sky erforderlich. Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten findet ihr auf der offiziellen Website von Sky.

Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Sky bietet Euch zudem die Möglichkeit, die Partien im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei stellt Euch der Bezahlsender zwei verschiedene Angebote zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket .

Wenn Ihr bereits Sky-Abonnent seid, solltet Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Bereits bei Vertragsabschluss erhaltet Ihr die Login-Daten für den Streamingservice und könnte ihn somit kostenlos nutzen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren. Wenn Ihr das Streamingangebot auf dem Laptop nutzen wollt, geht es hier zur Desktop-App .

Solltet Ihr bislang kein Sky-Abo besitzen, dann ist Sky Ticket die Plattform Eurer Wahl. Das Angebot ist monatlich kündbar, wodurch Ihr keinen langfristigen Vertrag abschließen müsst. Für 29,99 Euro bietet Sky zurzeit das End of Season Ticket an, mit dem Ihr alle Spiele der restlichen Saison im LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Die Live-Spiele werden also alle exklusiv bei Sky übertragen und laufen nicht im Free-TV. Wenn Ihr über kein Sky-Abo verfügt, gibt es jedoch immerhin eine Möglichkeit, mit der Ihr die Highlights kostenlos sehen könnt - und die lautet DAZN .

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

Denn DAZN hat die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga für Euch im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende der jeweiligen Begegnungen findet Ihr die Zusammenfassungen auf der Plattform. Somit könnt Ihr Euch auch ohne Sky-Abo die besten Szenen des Wochenendes im Video ansehen.

Um diesen Service nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo beim Ismaninger Streamingdienst. Für Neukunden ist das Abo im ersten Monat gratis. Anschließend habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlvarianten.

So zahlt ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig für 119,99 Euro für die gesamte Programmvielfalt. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr nach dem Probemonat aber auch ohne Probleme kündigen.

Neben den Highlights der 2. Bundesliga hat DAZN unter anderem , die und die Bundesliga-Relegation im Programm. Auch für Football-, Basketball-, Tennis- oder Motorsportfans ist gesorgt. Abrufbar ist DAZN auf dem Smart-TV, der offiziellen Homepage oder auf dem Smartphone oder Tablet.

Hier findet Ihr die passende DAZN-App für Euer Gerät:

Die Einzelspiele der 2. Bundesliga heute live: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr 1. FC Heidenheim - Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - VfB Stuttgart Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Hanover 96 Sky Sport Bundesliga 9 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 8 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Arminia Bielefeld Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Wehen Wiesbaden Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 7 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 10 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 21. Juni 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Alle Sky -Kunden, die ein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzen, können alle Spiele des 33. Spieltags der 2. Bundesliga heute live verfolgen. Als Moderator begleitet Euch Yannick Erkenbrecher durch die Übertragung.

Bereits um 14.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Anbieter auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit der Übertragung zum vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga. Auf den gleichen Sendern könnt Ihr im Anschluss auch die Konferenz verfolgen, die wie gewohnt um 15.15 Uhr beginnen wird.

Kai Dittmann wird auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ab 15.20 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart kommentieren. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) begleitet derweil Martin Groß das Spitzenspiel zwischen dem 1.FC Heidenheim und dem Hamburger SV.

Jürgen Schmitz führt Euch auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) durch die Partie Karlsruher SC vs. Arminia Bielefeld, während Sven Schröter auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) als Kommentator bei Darmstadt gegen Wiesbaden im Einsatz ist. VfL Osnabrück vs. Holstein Kiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) und wird von Sven Hainst kommentiert.

Dynamo Dresden ist zudem in Sandhausen zu Gast und wird von Marcus Lindemann auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) begleitet. Auf Sky Sport 8 (HD) spielt St. Pauli unter den Augen von Torsten Kunde gegen Regensburg.

Die Partien Aue vs. Hannover und Bochum vs. Fürth laufen auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 9 (HD) und Sky Sport Bundesliga 10 (HD).