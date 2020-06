1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart live: Die 2. Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:2

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Am 33. Spieltag der 2. empfängt der den - Abstiegs- gegen Aufstiegskampf. Während der Club sich im Tabellenkeller Luft verschaffen kann, ist für die Schwaben ein großer Schritt in Richtung Aufstieg möglich. Anpfiff der Partie ist heute um 15.30 Uhr .

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:2 Tore 0:1 Wamangituka (11.), 0:2 Karazor (26.) Aufstellung FCN Mathenia - Valentini, Sörensen, Margreitter, Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan, Behrens, Hack - Mi. Frey Aufstellung VfB Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf - Gonzalez, Endo, Mangala, Klement, Wamangituka - Förster - Kalajdzic Gelbe Karten Förster (27.)

30' Die erste dicke Chance für den Gastgeber. Langer Ball in Richtung von Frey, der clever auf Behrens ablegt. Doch dessen Schuss ist zu unplatziert und geht aus 15 Metern links am Tor vorbei.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

27' Foulspiel Förster im Mittelfeld. Er geht gegen Geis zu hart in den Zweikampf. Erste Gelbe Karte im Spiel.

TOOOR! 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:2 | Torschütze: Karazor

26' Der nächste bittere Rückschlag für die Hausherren und Stuttgart jubelt. Eine Ecke zieht Klement an den zweiten Pfosten, wo Gonzalez artistisch per Seitfallzieher in die Mitte spielt. Dort setzt sich Kempf gegen Sörensen durch, doch sein Kopfball ist eigentlich harmlos. Allerdings schlagen zwei Nürnberger Luftlöcher und so darf Karazor mitgestrecktem Bein an Mathenia vorbei ins lange Eck legen.

23' Frey und Kempf rasseln mit den Köpfen unglücklich aneinander. Beide müssen kurz behandelt werden, können dann aber weitermachen

21' Stuttgart schafft es, sich Nürnberg, so gut es geht, vom Leib zu halten. Sie unterbinden mit cleveren Fouls den Spielfluss und haben vorne schon den einen Nadelstich gesetzt. Es läut aus ihrer Sicht alles nach Plan. Bei Nürnberg muss Sturmtank Frey dringend ins Spiel eingebunden werden, es fehlt außerdem an Tiefe.

18' Ein Weckruf für die Hausherren.Hack erobert sich den Ball im Mittelfeld und zieht davon, kein Stuttgarter kommt hinterher. Er zieht aus vollem Lauf ab, sein Schuss rauscht links am Tor vorbei. Aufmunternder Applaus kommt von der Bank.

16' Weil Wiesbaden in Darmstadt führt, ist Nürnberg nun wieder im Abstiegssumpf mitten drin. Und wirkt noch etwas ratlos angesichts des Gegentreffers.

14' Nächste gute Szene. Managala tänzelt Valentini spielend leicht an der linken Eckfahne aus. Sein flacher Pass in die Mitte ist scharf und präzise, doch Kalajdzic verpasst ihn um Haaresbreite.

TOOOR! 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 | Torschütze: Wamangituka

11' Was für ein Bock von Margreitter. Als letzter Mann darf man sich so nicht verhalten. Der Verteidiger will in Ruhe Richtung Sörensen querpassen, doch bemerkt nicht, dass Silas mit Vollsprint in den Passweg läuft und ihm die Kugel sofort abnimmt. Frei vor Mathenia bewahrt der Stuttgarter die Ruhe und verwandelt überlegen. Margreitter kann seinen Fehler nicht fassen, Nürnberg ist geschockt.

TOOOOOOOOOOR!!! Silas #Wamangituka schnappt sich den Ball, läuft aufs Tor und trifft zur Führung. #FCNVfB 0:1 (11.) pic.twitter.com/pkdoJlRP7v — VfB Stuttgart (@VfB) June 21, 2020

9' Gutes Pressing von Nürnberg, das sie sogar bis weit an den Stuttgarter Strafraum ziehen und den VfB zu langen Bällen zwingen.

7' Im Spiel passiert noch relativ wenig. Viele kleine Fouls, viel Stückwerk. Die Abtastphase wird wohl noch etwas länger laufen. Gerade trifft Förster Kalajdzic unglücklich am Fuß mit seinem Stollen. Er muss behandelt werden.

5' Gute Nachrichten für die Nürnberger. Karlsruhe liegt gegen Bielefeld schon früh zurück. Stand jetzt wäre der Klassenerhalt gesichert.

4' Kleine Slapstick-Aktion am Rande. Kempf will einen Einwurf schnell ausführen, rutscht aber beim Anlauf auf der Tartanbahn weg und muss über sich selbst lachen.

2' Erste Angriffsszene des Spiels. Valentini mit einem weiten Einwurf in Richtung von Behrens, der mit der Hacke auf Dovedan weiterleitet. Der Außenstürmer aber kann die Kugel nicht gut vearbeiten. Stuttgart klärt.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Auf geht's. Nürnberg hat angestoßen.

Vor Beginn | In wenigen Augenblicken beginnt die Partie. Beide Teams sind auf dem Rasen und stehen bereit.

Vor Beginn | Der 33. Spieltag bringt so viel Spannung mit sich. Die Augen richten sich vor allem auf diese Partie im Max-Morlock-Stadion. Schiedsrichter der Begegnung ist Matthias Jöllenbeck aus Freiburg. Er pfeift seine zehnte Partie in der .

Vor Beginn | Vom Papier her ist die Sache aber eigentlich nicht so eindeutig, wie es die Tabelle aussagt. Zumal in der 2. Bundesliga viele Partien auf Messers Schneide entschieden wurden. So auch heute? Die Spannung ist nahezu spürbar - zumal beide Mannschaften auch mit einem Auge auf die anderen Plätze schauen. Was macht Hamburg, Heidenheim? Wie steht es bei Karlsruhe gegen Bielefeld?

Vor Beginn | Der Club hat nach dem 6:0-Kantersieg in Wiesbaden ebenfalls plötzlich wieder alle Trümpfe in der Hand. Aber Obacht, drei Zähler mehr und die um fünf Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich zum KSC sind trügerisch. Denn heute gegen den VfB, der bereits den Aufstieg fix machen würde, wenn das Parallelspiel in Heidenheim mit einem Remis endet, ist man natürlich klarer Außenseiter. Und die Karlsruher spielen in der letzten Runde, auch noch auf Schützenhilfe vom Lokalrivalen angewiesen zu sein, das will keiner beim neunfachen Deutschen Meister.

Vor Beginn | Stuttgart geht als Sieger aus der Englischen Woche heraus. Nur der VfB konnte von den drei Aufstiegskandidaten neben Bielefeld einen Dreier einfahren. Hamburg und Heidenheim patzten, nun kann Stuttgart den Sprung in die Bundesliga aus eigener Hand klarmachen.

Vor Beginn | Normalerweise könnte man bei dieser Partie behaupten, dass es hier um ein entscheidendes Aufstiegsspiel geht - für beide Mannschaften. Dem ist aber bekanntlich nicht so. Es ist ein Duell, bei dem es um Klassenerhalt und Aufstieg geht.

Vor Beginn | Pellegrino Matarazzo nimmt ebenfalls zwei Änderungen vor: Endo und Stenzel rücken in die Startelf. Phillips und Castro (10. Gelbe Karte).

Vor Beginn | Der VfB Stuttgart läuft mit dieser Mannschaft auf: Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf - Endo - Klement, Förster, Mangala - Silas, Kalajdzic, Gonzalez.

Vor Beginn | Gegenüber dem 6:0 in Wehen Wiesbaden macht Trainer Jens Keller zwei Änderungen: Nürnberger und Valentini spielen für Sorg (auf der Bank) und Erras (5. Gelbe Karte).

Vor Beginn | Der 1. FC Nürnberg geht mit folgender Elf ins Rennen: Mathenia - Handwerker, Margreiter, Sörensen, Valentini - Nürnberger, Geis - Hack, Behrens, Dovedan - Frey.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 33. Spieltages zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Sörensen, Margreitter, Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan, Behrens, Hack - Mi. Frey

Bank: Dornebusch - Heise, Mühl, Sorg, Gnezda Cerin, Ishak, Lohkemper, Schleusener, Zrelak

Kapitän Behrens ist der einzige Nürnberger, der in dieser Saison in allen Ligaspielen zum Einsatz kam. Er steht zum 32. Mal in der Startelf.

2 Änderungen bei Nürnberg zum 6-0 in Wiesbaden am 32. Spieltag: Nürnberger und Valentini spielen für Sorg (auf der Bank) und Erras (5. Gelbe Karte).

Stabilisator fehlt: Der Club muss auf den gelbgesperrten Erras verzichten. Ohne ihn gewann Nürnberg in dieser Saison nur 1 von 14 Spielen und holte im Schnitt 0.6 Punkte. Mit Erras gab es in 18 Partien 7 Siege und im Schnitt 1.5 Punkte.

Der VfB Stuttgart setzt auf folgende Aufstellung:

Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf - Gonzalez, Endo, Mangala, Klement, Wamangituka - Förster - Kalajdzic

Bank: Bredlow – Mola, Al Ghaddioui, Churlinov, Gomez, Badstuber, Klimowicz, Kaminski, Mack

2 Änderungen bei Stuttgart zum 5-1 gegen Sandhausen am 32. Spieltag: Endo und Stenzel beginnen für Phillips und Castro (10. Gelbe Karte).

Beim VfB kam nur Stenzel in jedem Ligaspiel 2019/20 zum Einsatz. Er beginnt zum 30. Mal.

Unser Partner #Kärcher präsentiert die Aufstellung fürs Auswärtsspiel #FCNVfB . Wir starten mit folgender Elf: pic.twitter.com/lTO4eUzDOh — VfB Stuttgart (@VfB) June 21, 2020

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dauerrivale: Gegen keinen anderen Verein bestritt der. 1 FC Nürnberg im Profifußball so viele Pflichtspiele wie gegen den VfB Stuttgart (77), nur gegen den FC Bayern gab es mehr Niederlagen (44) als gegen den VfB (38).

Nürnberg verlor alle 3 Zweitliga-Spiele gegen Stuttgart – in der eingleisigen 2. Liga unterlag der FCN nur gegen Saarbrücken (1984 bis 1995) und Bochum (1995 bis 2000) in 4 Partien in Folge.

Nürnberg wartet seit 5 Heimspielen auf einen Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen) und blieb in 3 der vergangenen 4 Heimpartien ohne eigenes Tor (1-1 gegen Aue).

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick