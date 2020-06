1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Aufstiegsduell in der 2. Bundesliga: Der 1. FC Heidenheim hat den HSV zu Gast. Hier gibt es die komplette Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Am vorletzten Spieltag der 2. kommt es zum Duell zwischen dem Dritten und dem Vierten: Der gegen den HSV. Wer gewinnt, hat gute Karten, nach dem 34. Spieltag zumindest auf dem Relegationsplatz zu stehen. Anpfiff der Partie ist heute um 15.30 Uhr.

1. FC Heidenheim vs. HSV ( ) 0:0 Tore - Aufstellung FCH Müller - Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach - Griesbeck, Dorsch - Leipertz, Mohr - Kleindienst, Otto Aufstellung HSV Pollersbeck - Beyer, van Drongelen, Letschert - Gyamerah, Dudziak, Jung, Leibold - Hunt - Harnik, Pohjanpalo Gelbe Karten Jung (23.)

29' Der nächste Angriff der Hamburger kommt ins Rollen, Pohjanpalo erläuft einen langen Ball von Leibold rechts im Sechzehner und legt zurück auf Dudziak. Der will auf den startenden Gyamerah durchstecken, doch der Pass landtet in den Armen von Müller.

27' Wieder gibt es einen Freistoß für den HSV, wieder steht Hunt zum Standard bereit. Seine Flanke aus dem rechten Mittelfeld landet auf dem Schädel von Harnik, der das Spielgerät aber nicht entscheidend drücken kann und am linken Pfosten vorbeisetzt.

26' Dudziak und Hunt kombinieren auf der rechten Seite, das aber vergebens. Heidenheim stellt mit drei Mann zu, die Gäste drehen wieder ab und bauen neu auf.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

23' Jung kommt im Zweikampf zu spät und räumt Dorsch mit gestrecktem Bein ab, das ist die erste Verwarnung im Spiel. Hecking tobt an der Seitenlinie, die Entscheidung gefällt im wohl nicht.

22' Plötzlich opfern die Hausherren ihre kompakte Defensive und laufen den HSV ganz hoch an, van Drongelen bleibt nur der Befreiungsschlag in den Fuß von Föhrenbach.

19' Strittige Szene am Sechzehner der Gastgeber! Dudziak tanzt durchs Mittelfeld und legt sich den Ball an Beermann vorbei, der ihn mit dem hohen Bein abräumt! Aytekin lässt weiterlaufen, weil Harnik noch an den Ball kommt, aber einen Vorteil hatte der HSV dadurch nicht.

17' Uiuiui, der Heidenheim klopft offensiv an! Mohr gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte und macht Tempo über die linke Seite, dann legt er ins Zentrum zu Dorsch. Der will Otto mit einem hohen Ball im Strafraum bedienen, doch van Drongelen passt auf und fängt das Leder ab.

14' Heidenheim wird vom Hamburger SV deutlich in die Defensive gedrückt, die Gastgeber müssen mit viel Laufarbeit mit 4-4-2 dagegen halten, während der HSV mit viel Selbstsicherheit den Ball laufen lässt.

12' Nach einem Foul im linken Mittelfeld darf sich Hunt den Ball zum Freistoß bereitlegen. Seine Hereingabe aus dem Halbfeld wird aber immer länger, zu lang für all seine Mitspieler im Strafraum.

9' Im Parallelspiel ist der VfB Stuttgart in Nürnberg in Führung gegangen, nicht ganz unwichtig für beide Teams.

7' Jung an den Pfosten! Hunt bringt die Ecke von der rechten Seite mit viel Schnitt an den ersten Pfosten, wo sich Jung gegen zwei Verteidiger in der Luft durchsetzt und den links oben an den Pfosten setzt! Heidenheim mit viel Dusel!

6' Und wir sehen, der HSV kommt hier gut ins Spiel. Harnik weicht auf den rechten Flügel aus und will die Flanke ins Zentrum bringen, doch Föhrenbach blockt den Ball zur Ecke ab.

3' Gespannt dürfen wir sein, wie sich der HSV in den ersten Minuten mit einer komplett neuen Formation einlebt. Erstmals seit langer Zeit kehrt Dieter Hecking der Viererkette in der Defensive den Rücken zu.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Anstoß im Topspiel! Der Ball rollt über das Grün.

Vor Beginn | Prominenter könnte die Schiedsrichterposition heute Nachmittag wohl nicht besetzt sein, der Unparteiische Deniz Aytekin und sein Team haben in Heidenheim die Spielleitung. Aytekins Vita beinhaltet mitunter 178 Einsätze in der Bundesliga und 19 Ansetzungen in der .

Vor Beginn | Nicht nur geht es heute um den Aufstieg, die Mannschaft von Dieter Hecking hat auch noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel offen. Am 16. Spieltag gewann Heidenheim im Hamburger Volkspark durch einen ganz späten Treffer in der Schlussphase mit 1:0.

Vor Beginn | Beide Teams hoffen derweil auf einen weiteren Ausrutscher des im Parallelspiel in Nürnberg, bleibt der aus, geht es um den Relegationsrang. Und der könnte durchaus mehr wertvoll sein als gedacht, denn es sieht so aus, als würde es in der Relegation entweder gegen oder gehen.

Vor Beginn | Schauen wir auf die Tabelle: Die Hausherren belegen mit 52 Punkten den 4. Tabellenplatz und sitzen dem HSV damit nicht nur im Nacken, die Männer mit der Raute auf der Brust werden den Atem der Heidenheimer heute wohl spüren. Mit 54 Punkten steht Hamburg auf Rang 3.

Vor Beginn | Der HSV schickt diese Startelf ins Rennen: Pollersbeck - Gyamerah, Beyer, van Drongelen, Letschert, Leibold - Dudziak, Jung - Hunt - Harnik, Pohjanpalo.

Vor Beginn | Heidenheim beginnt mit dieser Startelf: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach - Griesbeck, Dorsch - Leipertz, Mohr - Otto, Kleindienst.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der zur Begegnung des 33. Spieltages zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des 1. FC Heidenheim:

Müller - Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach - Griesbeck, Dorsch - Leipertz, Mohr - Kleindienst, Otto

Einziger Wechsel bei Heidenheim im Vergleich zum 0-0 in Fürth: Tobias Mohr ersetzt Konstantin Kerschbaumer, der auf der Bank Platz nimmt.

Josha Vagnoman und Adrian Fein stehen erstmals seit dem Restart nicht in der Startelf.

Unsere Startelf gegen den @HSV ist da! 🔴🔵



Zunächst auf der Bank: Eicher, Hüsing, Schnatterer, Schimmer, Thomalla, Sessa, Multhaup, Kerschbaumer, Theuerkauf#FCHHSV pic.twitter.com/uqFpGlv2Xa — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) June 21, 2020

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Pollersbeck - Beyer, van Drongelen, Letschert - Gyamerah, Dudziak, Jung, Leibold - Hunt - Harnik, Pohjanpalo

Bank: Heuer Fernandes, Kinsombi, Narey, Kittel, Hinterseer, Jatta, Vagnoman, Fein, Ambrosius

4 Wechsel beim HSV im Vergleich zum 1-1 gegen Osnabrück: Jan Gyamerah, Rick van Drongelen, Jeremy Dudziak und Jordan Beyer ersetzen David Kinsombi, Sonny Kittel, Josha Vagnoman und Adrian Fein, die allesamt auf der Bank Platz nehmen.

Jan Gyamerah steht nach 2 Jokereinsätzen erstmals seit dem 5. Spieltag und dem 3-0 gegen Hannover am 1. September 2019 und damit erstmals seit seinem Wadenbeinbruch wieder in der Startelf.B

Beide Teams können (zumindest über die Relegation) den Aufstieg noch aus eigener Kraft schaffen. Für beide Teams sollte das Wichtigste heute sein, nach dem Spiel den Aufstieg noch aus eigener Kraft schaffen zu können. Das kann nur einem der beiden Teams gelingen - und zwar dem Sieger der Partie. Bei einem Remis würde der HSV die Zügel in der Hand behalten.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Heidenheim ging in allen 3 Duellen gegen den Hamburger SV (alle in der 2. Liga) mit 1-0 in Führung, gewann aber nur in der Hinrunde der aktuellen Saison mit 1-0 beim HSV (dazu 1 Remis und 1 Niederlage).

Heidenheim ist zu Hause seit 11 Spielen ungeschlagen (8 Siege, 3 Remis) – laufender Vereinsrekord in der 2. Liga. Die letzte Heimniederlage gab es für den FCH am 9. Spieltag mit 2-3 gegen den .

Der Hamburger SV verlor nur 1 der letzten 8 Ligapartien (3 Siege, 4 Remis) – in Stuttgart mit 2-3 am 28. Spieltag. Bei einer Niederlage in Heidenheim müsste der HSV (54 Punkte) den FCH (52 Punkte) jedoch an sich vorbeiziehen lassen.

