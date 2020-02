1.FC Köln - FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der Bundesliga heute live

Am 24. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln Schalke 04. Goal hat Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM zusammengefasst.

Am 23. Spieltag empfängt der Tabellendreizehnte den kriselnden . Anstoß ist am Samstagabend um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Rückrundenpartien sind die Schalker auf drei Punkte angewiesen. Am vergangenen Wochenende gab es eine 0:5-Klatsche gegen RB Leipzig . Die Königsblauen verspielten in der Rückrunde im Kampf um die internationalen Plätze bislang die gute Ausgangsposition, die sie sich in der Hinrunde erarbeitet haben. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze sieben Zähler.

Die Gastgeber aus Köln hingegen konnten drei ihrer letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden und bauten damit ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte aus. Am letzten Spieltag setzten die Geißböcke durch einen eindrucksvollen 5:0-Erfolg bei ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.

Wer zeigt / überträgt 1.FC Köln gegen FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM? Goal präsentiert Euch alle Informationen rund um die Übertragung der . Zudem findet ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Die Bundesliga am Samstag

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live im TV sehen - so funktioniert's

Das Gastspiel des FC Schalke beim 1.FC Köln könnt ihr ausschließlich im Pay-TV verfolgen, im Free-TV ist die Partie des 24.Spieltags nicht zu sehen.

1.FC Köln vs. FC Schalke 04 heute live im TV bei Sky

Für all diejenigen, die das Spiel verfolgen wollen, überträgt Sky 1.FC Köln vs. FC Schalke 04 heute live im Pay-TV.

Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt ihr in die Partie live und in voller Länge sehen. Los geht’s um 17.30 Uhr mit dem Vorbericht . Um 18.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen , Kommentator ist Martin Groß.

Um das Spiel verfolgen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Sky-Abo . Alle Informationen zu Sky sowie die verschiedenen Pakete erhaltet ihr auf der offiziellen Homepage.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen

Das Bundesligaduell zwischen dem Effzeh und den Königsblauen könnt ihr natürlich auch auf eurem Laptop, Tablet oder Smartphone erleben. Wir zeigen Euch, wie Ihr Köln gegen Schalke im LIVE-STREAM verfolgt.

Hier stellt Sky ebenfalls die einzige Option dar. Der Pay-TV-Sender bietet zwei verschiedene Streamingangebote .

1.FC Köln vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Eine Möglichkeit bietet Sky Go . Hierbei genügt ein reguläres Sky-Abo . Dort findet ihr das TV-Programm des Bezahlsenders im LIVE-STREAM und könnt so die Partie entspannt auf eurem Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen.

Hier könnt Ihr Euch bei Sky Go mit Hilfe Eures zehnstelligen Codes sowie einer vierstelligen PIN, die Ihr beide bei der Anmeldung erhalten habt, anmelden.

Dafür benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky sowie die Sky-Go-App . Diese findet Ihr beispielsweise im Google-Play-Store oder dem iTunes-Store .

1.FC Köln vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Besitzt Ihr kein Sky-Abo, so könnt Ihr die Partie zwischen Köln und Schalke dennoch im LIVE-STREAM verfolgen, nämlich mit Sky Ticket . Dort besteht die Möglichkeit eines begrenzten Zuganges, wie zum Beispiel für einen Tag oder Monat, sodass Ihr die Bundesliga live sehen könnt.

1. FC Köln vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellung der beiden Teams

Hier erfahrt Ihr eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Hier seht Ihr die Highlights

Falls Ihr das Duell Köln gegen Schalke nicht live verfolgen konntet oder Euch nochmal die besten Momente des Spiels in Ruhe ansehen wollt, dann könnt Ihr dies bei DAZN tun. Bereits 40 Minuten nach Spielschluss liefert das Streamingportal die Highlights der Begegnung.

Also keine Panik, falls Ihr das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM erleben konntet. Sichert Euch hier direkt den kostenlosen Probemonat bei DAZN . Nach Ablauf der Testphase kostet die Mitgliedschaft monatlich nur 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Die Bezahlung könnt Ihr auf verschieden Arten tätigen.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Hier gibt’s die Antworten:

1.FC Köln vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr kein Sky-Abo besitzen, jedoch die besten Szenen des Auftritts der Schalker in Köln nicht verpassen. Dann liefert Euch Goal die Lösung. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene im Spiel des Effzeh gegen Königsblau.

Den LIVE-TICKER findet Ihr auf Goal.com oder in der Goal-App , die es sowohl für Apple als auch für Android gibt.

1.FC Köln vs. FC Schalke 04 live: Der Direktvergleich vor der Partie heute

1. FC Köln bisher 121 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Schalke 04 52 Siege 41 28 Remis 28 41 Niederlagen 52 218 Erzielte Treffer 187

1.FC Köln gegen FC Schalke 04 heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung in der Übersicht