1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

33. Spieltag: Heidenheim empfängt den HSV zum Spitzenspiel. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

33. Spieltag in der 2. : Der empfängt den HSV ( ) zum Spitzenspiel um die Aufstiegsplätze. Wer folgt Arminia Bielfeld ins Oberhaus? Die Partie wird am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen.

Der HSV kam am vergangenen Dienstag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den hinaus und verlor damit den zweiten Tabellenplatz wieder an Konkurrent VfB Stuttgart. Zwei Spieltage vor Schluss stehen die Mannen von Trainer Dieter Hecking einen Punkt hinter den Schwaben und haben noch zwei Zähler Vorsprung auf den Verfolger und den kommenden Gegner 1. FC Heidenheim (Platz vier).

Heidenheim verpasste es dagegen, den Ausrutscher der Hanseaten zu nutzen - im Spiel gegen die Spvgg musste man sich mit einem torlosen Remis begnügen. Damit dürfte das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten zu einem richtungsweisenden Spiel werden, in dem die Mannschaft von Frank Schmidt die Rothosen sogar überholen und vom Relegationsplatz stoßen kann. Dass sie dazu in der Lage sind, bewiesen die Heidenheimer bereits im Hinspiel, als man den HSV im Volksparkstadion mit 1:0 bezwang.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Heidenheim und dem HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Mehr Teams

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb :

: Datum : 21. Juni 2020

: 21. Juni 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Voith-Arena (Heidenheim)

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga

Für die diesjährige Zweitligasaison hat der Pay-TV-Sender Sky Sports die exklusiven Übertragungsrechte, was bedeutet, dass es die 2. Liga nicht im Free-TV zu sehen gibt. Wer also das heutige Spiel zwischen Heidenheim und dem HSV (Hamburger SV) sehen möchte, muss Sky abonnieren. Wie das geht und was das kostet, erfahrt Ihr hier .

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV

Ihr habt heute die Möglichkeit, die 2. Liga entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel zu sehen. Ab 14:30 Uhr geht's auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD mit der Vorberichterstattung zur Konferenz los, die Moderation übernimmt Roland Evers. Jürgen Schmitz kommentiert ab 15.30 Uhr das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 & HD.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im LIVE-STREAM

Es gibt genau drei Möglichkeiten, um das Gastspiel der Hamburger bei Heidenheim heute legal im LIVE-STREAM zu sehen. Auch online führt kein Weg an Sky vorbei. Goal erklärt Euch, wie Ihr die 2. Liga im Stream sehen könnt.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Remis im gestrigen Heimspiel standen unsere Jungs heute wieder auf dem Trainingsplatz. Erfreulich dabei: Jordan #Beyer und Khaled #Narey konnten nach ihren Verletzungen wieder ins Teamtraining einsteigen. Willkommen zurück, Jungs!#nurderHSV #Training pic.twitter.com/AEro3CyuCz — Hamburger SV (@HSV) June 17, 2020

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die 2. Bundesliga heute live im Stream verfolgen. Zuerst müsst Ihr die Apps entweder aus dem Play- oder iTunes Store für das mobile Endgerät Eurer Wahl herunterladen. Danach loggt Ihr Euch ein – und schon kann’s losgehen.

Die Logindaten für Sky Go habt Ihr automatisch von Sky erhalten, denn Sky Go steht jedem Abonnenten zur Verfügung.

Sky Ticket ist die Variante für Zuschauer ohne Sky-Abo. Hier könnt Ihr Euch kostenpflichtig den Zugang zur 2. Liga erwerben, ohne Sky langfristig abonnieren zu müssen.

Quelle: imago images / Claus Bergmann

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Onefootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky abgeschlossen und überträgt das Einzelspiel heute live. Für 3,99 Euro gibt es Heidenheim gegen Hamburg also live und in voller Länge über die Onefootball-App zu sehen.

Alle Programme der Streams sind inhaltlich identisch mit dem der TV-Übertragung.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams! Schaut also gegen 14.30 Uhr noch einmal vorbei!

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Live-Ticker von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die wichtigsten Ereignisse aus der Voith-Arena – schaut mal rein!

Im Saisonendspurt empfängt der FCH am kommenden Sonntag, 21. Juni, um 15:30 Uhr den HSV. Die "Rothosen" stehen nach dem Remis in der vergangenen Partie auf Relegationsrang drei.

Zur Gegnervorstellung: 👉https://t.co/nvpIPNeOk1



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #FCHHSV pic.twitter.com/gzKWkYC3ly — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) June 18, 2020

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Spiel live zu verfolgen, solltet Ihr Euch unbedingt die Highlights auf DAZN ansehen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt aktuell die Bundesliga, und live, andere Wettbewerbe wie die stehen auch wieder in den Startlöchern. Checkt das Angebot von DAZN mal mit dem Probemonat aus. Danach kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Heidenheim bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) HSV (Hamburger SV) 1 Siege 1 1 Remis 1 5 erzielte Tore 5 18,63 Mio. Euro Marktwert 46,75 Mio. Euro Niklas Dorsch (4,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Rick van Drongelen (7,2 Mio. Euro)

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick