Am heutigen Samstag, den 15. November, kämpft Slowenien gegen Kosovo um Punkte in der WM-Qualifikation der Gruppe B. Wer das Duell am 9. Spieltag für sich entscheiden kann, wird sich ab 20.45 Uhr zeigen. Dann rollt der Ball im Stozice Stadium von Ljubljana. Lesen Sie hier die Spielvorschau Slowenien gegen Kosovo.

Slowenien vs. Kosovo heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

DAZN zeigt alle WM-Qualifikationsspiele (abgesehen von denen mit deutscher Beteiligung) live und exklusiv. Somit wird auch Slowenien vs. Kosovo vom Streamingdienst übertragen.

Im TV läuft die Begegnung auf DAZN 2 sowie im kostenpflichtigen Livestream.

Anstoßzeit Slowenien gegen Kosovo

Slowenien vs. Kosovo: Aufstellungen

News über Slowenien

Slowenien will den Anschluss an den Zweitplatzierten Kosovo nicht verlieren, hat in der Gruppenphase bislang noch keinen Sieg, aber immerhin drei Unentschieden holen können. Zuletzt gab es jeweils ein 0:0 gegen die Schweiz und den Kosovo. Im Hinspiel hatte sich das Team gegen die Schweiz noch mit 0:3 geschlagen geben müssen.

News über Kosovo

Der Kosovo hat sogar 0:4 gegen die Schweiz verloren, weist bislang jedoch die bessere Punkteausbeute auf. Etwas überraschend gelangen der Mannschaft auch zwei Siege gegen die Schweden (2:0 und 1:0).

Slowenien vs. Kosovo: Die Tabellen

