WM-Qualifikation
team-logoSlowenien
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoKosovo
Janek Subke

Slowenien vs. Kosovo heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Slowenien trifft in der WM-Qualifikation auf Kosovo. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 15. November, kämpft Slowenien gegen Kosovo um Punkte in der WM-Qualifikation der Gruppe B. Wer das Duell am 9. Spieltag für sich entscheiden kann, wird sich ab 20.45 Uhr zeigen. Dann rollt der Ball im Stozice Stadium von Ljubljana. Lesen Sie hier die Spielvorschau Slowenien gegen Kosovo.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Slowenien vs. Kosovo heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

DAZN zeigt alle WM-Qualifikationsspiele (abgesehen von denen mit deutscher Beteiligung) live und exklusiv. Somit wird auch Slowenien vs. Kosovo vom Streamingdienst übertragen.

Im TV läuft die Begegnung auf DAZN 2 sowie im kostenpflichtigen Livestream.

Anstoßzeit Slowenien gegen Kosovo

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. B
Stozice Stadium, Ljubljana

Slowenien vs. Kosovo: Aufstellungen

Slowenien vs Kosovo Aufstellungen

SlowenienHome team crest

5-3-2

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestKOS
1
J. Oblak
2
Z. Karnicnik
21
V. Drkusic
6
J. Bijol
13
E. Janza
23
D. Brekalo
5
J. Gorenc-Stankovic
19
T. Horvat
10
T. Elsnik
9
A. Sporar
18
Z. Vipotnik
16
A. Saipi
5
L. Dellova
13
A. Rrahmani
21
A. Hajdari
8
F. Muslija
23
L. Avdullahu
19
D. Gallapeni
6
E. Rexhbecaj
15
M. Vojvoda
11
F. Asllani
18
V. Muriqi

3-4-1-2

KOSAway team crest

SVN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kek

KOS
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Foda

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Slowenien

Slowenien will den Anschluss an den Zweitplatzierten Kosovo nicht verlieren, hat in der Gruppenphase bislang noch keinen Sieg, aber immerhin drei Unentschieden holen können. Zuletzt gab es jeweils ein 0:0 gegen die Schweiz und den Kosovo. Im Hinspiel hatte sich das Team gegen die Schweiz noch mit 0:3 geschlagen geben müssen.

FBL-WC-2026-EUR-SLO-SUIGetty Images

News über Kosovo

Der Kosovo hat sogar 0:4 gegen die Schweiz verloren, weist bislang jedoch die bessere Punkteausbeute auf. Etwas überraschend gelangen der Mannschaft auch zwei Siege gegen die Schweden (2:0 und 1:0).

Form

SVN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

KOS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SVN

Letzte 3 Spiele

KOS

2

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

3

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

Slowenien vs. Kosovo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

