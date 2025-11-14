Der italienische Spitzenklub AC Mailand will sich konkret um einen Transfer von Starstürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona bemühen. Das berichtet Calciomercato.
Zlatan Ibrahimovic will ihn unbedingt! Milan bemüht sich wohl konkret um einen Superstürmer
In den kommenden Wochen soll ein Meeting zwischen Milans Sportchef Igli Tare und Lewandowskis Berater Pini Zahavi vereinbart sein. Eine Verpflichtung des 37 Jahre alten Angreifers zur neuen Saison genieße Priorität bei den Rossoneri, heißt es.
Milans Verantwortliche hätten bereits im vergangenen Sommer über ein Werben um Lewandowski nachgedacht, sich aber dann aus finanziellen Gründen dagegen entschieden. Nun lägen die Dinge anders, da die Mailänder unter dem neuen Trainer Massimiliano Allegri Kurs auf die Champions League halten. Dazu läuft Lewandowskis Vertrag bei Barca aus und er könnte ablösefrei wechseln.
Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zu Barca
Treibende Kraft hinter den Bemühungen um den ehemaligen Torjäger des FC Bayern soll Zlatan Ibrahimovic sein. Der einstige schwedische Weltklassestürmer ist einflussreicher Berater von Milan-Besitzer RedBird. Ibrahimovic soll in Lewandowski einen Spieler sehen, der die Mannschaft auf ein neues Niveau hieven kann. So, wie er es selbst bei seiner Rückkehr nach Mailand 2020 tat.
Bei Lewandowski, der 2022 für 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern zu den Blaugrana kam, verdichteten sich die Anzeichen für einen Abschied aus Barcelona in den vergangenen Wochen. Es häuften sich die Medienberichte, wonach die Katalanen sich gegen eine Vertragsverlängerung mit dem Routinier entschieden haben. Dazu gibt es Gerüchte, dass es bereits Kontakt zu anderen Vereinen gibt. So sollen in diesen Tagen Gespräche mit dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce stattgefunden haben.
Bei der polnischen Nationalmannschaft erklärte Lewandowski, er wisse die Antwort auf seine Zukunftsfrage noch nicht: "Ich habe keine Eile und ruhe in mir. Selbst wenn mich jetzt ein Klub kontaktiert, kenne ich die Antwort nicht." Er müsse "fühlen", was das Beste für ihn sei.
Verletzungsbedingt verpasste Lewandowski in dieser Saison mehrere Begegnungen, ist aber trotzdem gemeinsam mit Atleticos Weltmeister Julian Alvarez mit sieben Treffern hinter Kylian Mbappe von Real Madrid der zweitbeste Torschütze in LaLiga.
Robert Lewandowskis Leistungsdaten beim FC Barcelona:
- Einsätze: 159
- Tore: 108
- Assists: 20
- Titel: 5