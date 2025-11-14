Zlatan Ibrahimovic will ihn unbedingt! Milan bemüht sich wohl konkret um einen Superstürmer

Treibende Kraft hinter den Bemühungen um den ehemaligen Torjäger des FC Bayern soll Zlatan Ibrahimovic sein. Der einstige schwedische Weltklassestürmer ist einflussreicher Berater von Milan-Besitzer RedBird. Ibrahimovic soll in Lewandowski einen Spieler sehen, der die Mannschaft auf ein neues Niveau hieven kann. So, wie er es selbst bei seiner Rückkehr nach Mailand 2020 tat.

Bei Lewandowski, der 2022 für 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern zu den Blaugrana kam, verdichteten sich die Anzeichen für einen Abschied aus Barcelona in den vergangenen Wochen. Es häuften sich die Medienberichte, wonach die Katalanen sich gegen eine Vertragsverlängerung mit dem Routinier entschieden haben. Dazu gibt es Gerüchte, dass es bereits Kontakt zu anderen Vereinen gibt. So sollen in diesen Tagen Gespräche mit dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce stattgefunden haben.

Bei der polnischen Nationalmannschaft erklärte Lewandowski, er wisse die Antwort auf seine Zukunftsfrage noch nicht: "Ich habe keine Eile und ruhe in mir. Selbst wenn mich jetzt ein Klub kontaktiert, kenne ich die Antwort nicht." Er müsse "fühlen", was das Beste für ihn sei.

Verletzungsbedingt verpasste Lewandowski in dieser Saison mehrere Begegnungen, ist aber trotzdem gemeinsam mit Atleticos Weltmeister Julian Alvarez mit sieben Treffern hinter Kylian Mbappe von Real Madrid der zweitbeste Torschütze in LaLiga.