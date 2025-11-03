Es geht um Millionen und Robert Lewandowski! FC Bayern dementiert brisante Berichte aus Spanien

Lewandowski wechselte im Sommer 2022 nach langem Transfertheater nach Barcelona. Seitdem gewann er mit dem Klub unter anderem zwei Meisterschaften in LaLiga und erzielte in 157 Spielen 105 Tore.

Der Vertrag des 37-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Zuletzt häuften sich die Medienberichte, dass seine Zeit bei Barca dann endet und die Verantwortlichen um Cheftrainer Hansi Flick die Position des Stoßstürmers dann mit einem jüngeren Angreifer besetzen wollen.

Für die Bayern ging Lewandowski insgesamt acht Jahre lang auf Torejagd und brach in dieser Zeit diverse Rekorde. In 375 Partien für die Roten gelangen ihm 344 Treffer und 73 Assists.