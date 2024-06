Torchancen waren in Gelsenkirchen Mangelware. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider.

England und Serbien haben während ihres EM-Auftaktspiels am Sonntagabend einen Negativrekord aufgestellt. Nie gab es bei einer EURO weniger Torschüsse als beim 1:0-Erfolg der Three Lions in Gelsenkirchen.