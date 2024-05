Wo wohnt und trainiert Serbien während der EM 2024 in Deutschland? Hotel, Stadt, Trainingsplatz

Serbien will bei der EM 2024 den Sprung in die K.o.-Phase schaffen und dort für Überraschungen sorgen. Wo wohnt das Team während des Turniers?

Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Vlahovic - Serbiens Nationalmannschaft hat so manch sehr klangvollen Namen zu bieten. Dementsprechend will man bei der EM 2024 in Deutschland für Furore sorgen.

Das Erreichen der K.o.-Phase ist zunächst das Ziel und auf dem Papier dürfte sich Serbien in Gruppe C hinter den favorisierten Engländern wohl mit Dänemark um Platz zwei streiten. Bekanntlich könnte aber auch Rang drei noch zum Weiterkommen ins Achtelfinale reichen.

Derweil steht bereits fest, wo Serbien während der EM in Deutschland wohnen und trainieren wird. Nähere Informationen zum Quartier der Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic bekommt Ihr in den folgenden Abschnitten.