Wie viele Gruppendritte kommen bei der EM noch weiter?

24 Mannschaften kämpfen beim Turnier in Deutschland um den EM-Titel. Dafür müssen sie aber erst einmal die Vorrunde überstehen.

Die erste Hürde für alle Teams bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist die Gruppenphase oder auch Vorrunde. Die gilt es für die teilnehmenden Mannschaften zu überstehen, wenn es mit dem Titel etwas werden soll.

Was aber ist die Vorgabe? Welchen Platz müssen die Teams belegen, um in die folgende Runde einzuziehen? Der Turniermodus ist in jedem Fall ein anderer als bei der Weltmeisterschaft - was genau diese Fragen aufwirft.

Denn während bei einer WM die beiden besten Mannschaften jeder Vierergruppe eine Runde weiter sind und die beiden anderen Teams ausscheiden, kann man bei einer EM auch als Gruppendritter weiterkommen - wobei hier "kann" das entscheidende Wort ist, denn nicht jeder Dritte erreicht die nächste Runde.

Wie viele Gruppendritte kommen nun bei der EM weiter? Hier kommt die Antwort auf diese Frage.